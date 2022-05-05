https://uz.sputniknews.ru/20220505/video-nachnet-li-vystavka-innoprom-rabotat-v-formatax-sng-i-shos-24383008.html
Видео: начнет ли выставка "Иннопром" работать в форматах СНГ и ШОС?
Видео: начнет ли выставка "Иннопром" работать в форматах СНГ и ШОС?
Константин Злыгостев рассказал, что ждет торговлю Узбекистана и России.
2022-05-05T21:42+0500
2022-05-05T21:42+0500
2022-05-05T21:56+0500
узбекистан
видео
шос
снг
"иннопром"
торговля
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Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота. Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд. При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана, "Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявляет Злыгостев"Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение 2-3 лет, поскольку за последние 4 года товарооборот сильно вырос.Подробнее о том, почему российский рынок выгоден Узбекистану, какие продукты из РФ в ближайшее время появятся на прилавках местных магазинов, об итогах прошедшего "Иннопрома" и о том, какие страны могут принять участие в следующей выставке, смотрите в интервью Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, видео, шос, снг, "иннопром", торговля
Видео: начнет ли выставка "Иннопром" работать в форматах СНГ и ШОС?
21:42 05.05.2022 (обновлено: 21:56 05.05.2022)
Константин Злыгостев рассказал, что ждет торговлю Узбекистана и России.
Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik
торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота. Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд. При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана,
"Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявляет Злыгостев"
Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение 2-3 лет, поскольку за последние 4 года товарооборот сильно вырос.
Подробнее о том, почему российский рынок выгоден Узбекистану, какие продукты из РФ в ближайшее время появятся на прилавках местных магазинов, об итогах прошедшего "Иннопрома" и о том, какие страны могут принять участие в следующей выставке, смотрите в интервью Sputnik.