https://uz.sputniknews.ru/20220506/24404889.html
Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске
Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске
В Новосибирске прошла театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-06T22:00+0500
2022-05-06T22:00+0500
2022-05-06T22:00+0500
фото
новосибирск
день победы
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фото, новосибирск, день победы
Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске
В Новосибирске прошла театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей. Постановка стала частью праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.
Участницы театрализованной постановки.
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанк
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Зрители театрализованной постановки.
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы".
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк
Возложение цветов к мемориальному барельефу.
Возложение цветов к мемориальному барельефу.