Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске

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В Новосибирске прошла театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей. Постановка стала частью праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.