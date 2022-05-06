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Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске
Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске
В Новосибирске прошла театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2022-05-06T22:00+0500
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новосибирск
день победы
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фото, новосибирск, день победы

Фото: встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" в Новосибирске

22:00 06.05.2022
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В Новосибирске прошла театрализованная постановка прибытия ретро-поезда и символической встречи воинов-освободителей. Постановка стала частью праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

Встреча ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot; на вокзале Новосибирск-Главный. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot; на вокзале Новосибирск-Главный. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot; на вокзале Новосибирск-Главный. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки.

Участницы театрализованной постановки. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки.

© Sputnik / Alexander Kryazhev  / Перейти в фотобанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступает на церемонии встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexander Kryazhev  / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexander Kryazhev  / Перейти в фотобанк

Зрители театрализованной постановки.

Зрители театрализованной постановки. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Зрители театрализованной постановки.

© Sputnik / Alexander Kryazhev  / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участники театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы".

Встреча ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Встреча ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда &quot;Эшелон Победы&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Участницы театрализованной постановки встречи ретро-поезда "Эшелон Победы".

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Возложение цветов к мемориальному барельефу.

Возложение цветов к мемориальному барельефу. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Возложение цветов к мемориальному барельефу.

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