https://uz.sputniknews.ru/20220506/chto-razrushaet-pechen---prichiny-24410093.html

Что разрушает печень - причины

Что разрушает печень - причины

Специалисты рассказали, как сохранить здоровую печень.

2022-05-06T22:59+0500

2022-05-06T22:59+0500

2022-05-06T22:59+0500

это интересно

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24042812_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9069a31524b83213ed68e057da3b580e.jpg

Болезни печени зачастую не вызывают никаких симптомов в начальной стадии, однако для их предотвращения следует исключить из ежедневного рациона некоторые продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий портал Focus Online.В первую очередь необходимо сократить потребление добавок, содержащих витамины А или В3, которые могут также стать причиной головных болей и раздражения кожи. Не следует замещать ими какие-то продукты. Кроме того, регулярное использование сильнодействующих средств, например парацетамола, провоцирует возникновение повреждений печени.Фруктоза увеличивает риск ожирения печени, в связи с чем специалисты обращают внимание на умеренное употребление фруктов. Отмечается, что в 100 граммах яблок больше фруктозы, чем в 100 миллилитрах колы. Со временем избыток жира в печени, который возникает в том числе из-за большой массы тела, может привести к циррозу.Наконец, самой частой причиной цирроза является злоупотребление алкоголем. Немецкий наркологический центр установил нормой для мужчин не более двух бокалов вина или пива в день, для женщин — в два раза меньше.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье