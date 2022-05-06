https://uz.sputniknews.ru/20220506/dela-semeynye---skolko-svadeb-sygrali-v-uzbekistane-v-2022-godu-24396912.html

Дела семейные: сколько свадеб сыграли в Узбекистане в 2022 году

Дела семейные: сколько свадеб сыграли в Узбекистане в 2022 году

О темпах рождаемости и о том, сколько свадеб сыграли в Узбекистане за первые месяцы текущего года - подробнее в нашей инфографике.

2022-05-06T20:28+0500

2022-05-06T20:28+0500

2022-05-06T20:39+0500

инфографика

брак

рождаемость

узбекистан

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В Узбекистане стали реже играть свадьбы в этом году по сравнению с прошлым, однако на темпы рождаемости это не повлияло.За первые три месяца текущего года в стране связали себя узами брака почти 58 тыс. человек, что почти на две тысячи меньше, чем за аналогичный период 2021-го.Так, больше всего новых семей образовалось в Самаркандской области — 6 341. Второе место по количеству новых браков занимает Кашкадарьинская область с показателем 6 213. На третьем месте расположилась Ферганская область — 5 341.Небольшое снижение создания новых семей не повлияло на рождаемость в стране. Напротив, с января по март 2022 года в Узбекистане родилось 203 607 младенцев, что почти на 24 тыс. больше чем в прошлом.

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брак, рождаемость, узбекистан, инфографика