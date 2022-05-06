https://uz.sputniknews.ru/20220506/intsident-na-granitse-uzbekistana-i-kyrgyzstana--podrobnosti-24404311.html

Инцидент на границе Узбекистана и Кыргызстана – подробности

Инцидент на границе Узбекистана и Кыргызстана – подробности

В пограничных войсках Узбекистана объяснили, что произошло на границе двух стран.

2022-05-06T18:42+0500

2022-05-06T18:42+0500

2022-05-06T18:42+0500

происшествия

узбекистан

кыргызстан

граница

погранслужба

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В четверг группа неизвестных лиц пыталась вывезти контрабандой большое количество товаров из Узбекистана в Кыргызстан. Узбекистанские пограничники заметили правонарушение и приняли меры по его предотвращению. Об этом сообщает пресс-служба пограничных войск СГБ Узбекистана.Как следует из официального заявления погранслужб, злоумышленники незаконно пересекли государственную границу Узбекистана, в результате чего они были задержаны.При задержании нарушители оказали сопротивление военным, попытавшись завладеть оружием. Некоторые военнослужащие получили телесные повреждения и были вынуждены применить оружие в установленном порядке.В ходе инцидента три человека получили ранения, после чего их подельники вывезли раненных нарушителей вглубь Кыргызстана.Позднее в этот день пограничные представители двух стран провели встречу, а в пятницу состоялась встреча погранпредставителей Ферганской долины и Джалал-Абадской области.Известно, что сейчас ситуация на границе стабильная – стороны разбираются в происшествии. Также в узбекистанскими органами возбуждено уголовное дело по статье 223 – незаконный выезд или въезд в республику Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, кыргызстан, граница, погранслужба