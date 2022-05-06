https://uz.sputniknews.ru/20220506/kak-samye-pribylnye-goskompanii-uzbekistana-sotrudnichayut-s-rossiey---grafika-24401878.html

Как самые прибыльные госкомпании Узбекистана сотрудничают с Россией - графика

Как самые прибыльные госкомпании Узбекистана сотрудничают с Россией - графика

Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных компаний за 2021 год. В их число вошли предприятия, активно взаимодействующие с РФ.

2022-05-06T17:35+0500

2022-05-06T17:35+0500

2022-05-06T17:56+0500

экономика

компания

узбекистан

сотрудничество

агентство по управлению государственными активами

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) стал самой прибыльной компанией с государственным участием в стране. Такой вывод следует из анализа финансовой отчетности за 2021 год, опубликованный Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.Примечательно, что пять компаний, вошедших в ТОП-10 самых прибыльных предприятий с государственным участием, активно сотрудничают с Россией по разным направлениям.Так, лидер рейтинга – НГМК, - в сентябре прошлого года, в ходе Ташкентского экономического форма, заключил с российской финансовой группой ВТБ соглашение о сотрудничестве по финансированию комбината. Общий объем кредитной линии составил $1 млрд сроком на пять лет.Кроме этого, в декабре 2021 года стало известно, что власти Узбекистана намерены привлечь российские компании для создания на базе НГМК совместного предприятия по производству металлообрабатывающего оборудования.Второе место в рейтинге занял Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК). В конце 2021 года предприятие получило займ в размере $824,3 млн от российского государственного инвестиционного банка ВЭБ.РФ. Данные средства пойдут на строительство новой медной обогатительной фабрики. Планируется, что ее мощность составит 60 млн тонн руды в год.Замыкает тройку лидеров "Узбекнефтегаз". В декабре 2021 года председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев и зампредседателя правления "Газпромбанка" Алексей Матвеев провели переговоры. Результатом переговоров стало решение "Газпромбанка" инвестировать в "Узбекнефтегаз" $1,1 млрд для финансирования стратегических проектов.В частности, речь шла о проекте по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе."Узметкомбинат", занявший четвертую строчку рейтинга, также сотрудничает с Россией. В феврале этого года компания получила от "Совкомбанка" кредит на $50 млн.Денежные средства будут направлены на рефинансирование нынешнего кредитного портфеля "Узметкомбината". Таким образом компания снизит среднюю стоимость заёмного капитала и, соответственно, свои финансовые расходы.АО "Региональные электросети" (РЭС), получившая седьмое место в рейтинге, подписало договор с ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета имени Д.И Менделеева.Суть договора заключается в том, что научные сотрудники вуза установили сетевую солнечную электростанцию мощностью 100 кВт без аккумуляторов. Благодаря этой станции университет полностью покрывает потребность в электроснабжении, более того, остаются излишки электрической энергии. "Региональные электросети" помогают университету в реализации данного остатка.Напомним: в сфере экономики ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

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2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

компания, узбекистан, сотрудничество, агентство по управлению государственными активами