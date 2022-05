Какая одежда необходима летом

https://uz.sputniknews.ru/20220506/kakaya-odejda-neobxodima-letom-24384131.html

Эксперт рассказала, что обязательно надо купить для базового летнего гардероба.

Модный редактор Эмили Доус назвала предметы гардероба, которые необходимы для комфортного летнего отдыха. Соответствующий материал появился на портале Who What Wear.Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны в жаркое время года сделать модным любой образ. В частности, в список попали классические белые сарафаны, сумки ручной работы и кожаные сандалии. Эксперт рекомендует потратиться на эти вещи, объясняя покупку выгодной долгосрочной инвестицией.По словам Доус, в "летнюю капсулу" стоит также включить шелковые рубашки, брюки-палаццо из легких материалов, плетеную сумку-корзину и платья с принтом. Отмечается, что качество изделия можно определить по стыковке рисунка на швах: если она нарушена, то вещь будет выглядеть дешево.Ранее в апреле редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года. "В летнем гардеробе нам все еще нужен удобный городской вариант, который бы сочетал в себе комфорт спортивных штанов и изысканность классических брюк", — объяснила эксперт.

