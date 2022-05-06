https://uz.sputniknews.ru/20220506/kakoe-voznagrajdenie-jdet-medalistov-aziatskix-i-paraziatskix-igr-etogo-goda-24387862.html

Какое вознаграждение ждет медалистов Азиатских и Паразиатских игр этого года

Какое вознаграждение ждет медалистов Азиатских и Паразиатских игр этого года

В Узбекистане утвердили суммы денежных вознаграждений для спортсменов-победителей, а также для их тренеров.

2022-05-06T09:01+0500

2022-05-06T09:01+0500

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общество

узбекистан

вознаграждение

спортсмен

тренер

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Для спортсменов, которые завоюют призовые места в XIX летних Азиатских играх и в IV летних Паразиатских играх утвердили размеры единовременных вознаграждений за каждую выигранную медаль. Об этом сообщает ИА УзА со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.Также вознаграждения получат тренеры победителей и другой персонал, кто принимал участие в подготовке к соревнованиям.Накануне было опубликовано Постановление главы государства "О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XIX летним Азиатским и IV Паразиатским играм.Согласно документу, планируется обеспечить всестороннюю подготовку и успешное участие спортсменов Узбекистана в указанных играх, а также материально поддержать тех, кто завоевал первые места в состязаниях.Уточним, что XIX летние Азиатские игры запланированы на период с 10 по 25 сентября, а IV летние Паразиатские игры с 9 по 15 октября.Так, постановление утверждает следующие размеры единовременных вознаграждений для спортсменов:Тренеры, чьи воспитанники завоевали медали в ходе данных соревнований также получат денежное вознаграждение:Вознаграждение для других специалистов, которые принимали участие в подготовке будущих призеров (врачи, диетологи, массажисты и другие):Отмечается, что суммы вышеуказанных вознаграждений выделят из средств государственного бюджета.Кроме того, помимо вознаграждений спортсменов-победителей и их тренеров из государственного бюджета, также предусмотрено вознаграждение из средств местных бюджетов:Спортсменам-медалистам:Тренеры получат:Суммы вознаграждений из местных бюджетов покроют за счет свободного остатка средств и перевыполненной части плана доходов.Уточним, базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет 270 тыс. сумов в месяц, что отражено в указе президента Шавката Мирзиёева.

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узбекистан, вознаграждение, спортсмен, тренер