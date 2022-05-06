https://uz.sputniknews.ru/20220506/kakoe-voznagrajdenie-jdet-medalistov-aziatskix-i-paraziatskix-igr-etogo-goda-24387862.html
Какое вознаграждение ждет медалистов Азиатских и Паразиатских игр этого года
Какое вознаграждение ждет медалистов Азиатских и Паразиатских игр этого года
В Узбекистане утвердили суммы денежных вознаграждений для спортсменов-победителей, а также для их тренеров.
2022-05-06T09:01+0500
2022-05-06T09:01+0500
2022-05-06T11:06+0500
общество
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вознаграждение
спортсмен
тренер
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Для спортсменов, которые завоюют призовые места в XIX летних Азиатских играх и в IV летних Паразиатских играх утвердили размеры единовременных вознаграждений за каждую выигранную медаль. Об этом сообщает ИА УзА со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.Также вознаграждения получат тренеры победителей и другой персонал, кто принимал участие в подготовке к соревнованиям.Накануне было опубликовано Постановление главы государства "О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XIX летним Азиатским и IV Паразиатским играм.Согласно документу, планируется обеспечить всестороннюю подготовку и успешное участие спортсменов Узбекистана в указанных играх, а также материально поддержать тех, кто завоевал первые места в состязаниях.Уточним, что XIX летние Азиатские игры запланированы на период с 10 по 25 сентября, а IV летние Паразиатские игры с 9 по 15 октября.Так, постановление утверждает следующие размеры единовременных вознаграждений для спортсменов:Тренеры, чьи воспитанники завоевали медали в ходе данных соревнований также получат денежное вознаграждение:Вознаграждение для других специалистов, которые принимали участие в подготовке будущих призеров (врачи, диетологи, массажисты и другие):Отмечается, что суммы вышеуказанных вознаграждений выделят из средств государственного бюджета.Кроме того, помимо вознаграждений спортсменов-победителей и их тренеров из государственного бюджета, также предусмотрено вознаграждение из средств местных бюджетов:Спортсменам-медалистам:Тренеры получат:Суммы вознаграждений из местных бюджетов покроют за счет свободного остатка средств и перевыполненной части плана доходов.Уточним, базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет 270 тыс. сумов в месяц, что отражено в указе президента Шавката Мирзиёева.
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узбекистан, вознаграждение, спортсмен, тренер
Какое вознаграждение ждет медалистов Азиатских и Паразиатских игр этого года
09:01 06.05.2022 (обновлено: 11:06 06.05.2022)
В Узбекистане утвердили суммы денежных вознаграждений для спортсменов-победителей, а также для их тренеров.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Для спортсменов, которые завоюют призовые места в XIX летних Азиатских играх и в IV летних Паразиатских играх утвердили размеры единовременных вознаграждений за каждую выигранную медаль. Об этом сообщает ИА УзА
со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева.
Также вознаграждения получат тренеры победителей и другой персонал, кто принимал участие в подготовке к соревнованиям.
Накануне было опубликовано Постановление главы государства "О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к XIX летним Азиатским и IV Паразиатским играм.
Согласно документу, планируется обеспечить всестороннюю подготовку и успешное участие спортсменов Узбекистана в указанных играх, а также материально поддержать тех, кто завоевал первые места в состязаниях.
Уточним, что XIX летние Азиатские игры запланированы на период с 10 по 25 сентября, а IV летние Паразиатские игры с 9 по 15 октября.
Так, постановление утверждает следующие размеры единовременных вознаграждений для спортсменов:
за золотую медаль – $5000 тыс;
за серебряную медаль – $3000 тыс;
за бронзовую медаль – $2000 тыс.
Тренеры, чьи воспитанники завоевали медали в ходе данных соревнований также получат денежное вознаграждение:
за золотую медаль – $2500 тыс;
за серебряную медаль – $1500 тыс;
за бронзовую медаль – $1000 тыс.
Вознаграждение для других специалистов, которые принимали участие в подготовке будущих призеров (врачи, диетологи, массажисты и другие):
за золотую медаль – $2000 тыс;
за серебряную медаль – $1000 тыс;
за бронзовую медаль – $500
Отмечается, что суммы вышеуказанных вознаграждений выделят из средств государственного бюджета.
Кроме того, помимо вознаграждений спортсменов-победителей и их тренеров из государственного бюджета, также предусмотрено вознаграждение из средств местных бюджетов:
за золотую медаль – в 300-кратном размере БРВ;
за серебряную медаль – в 200-кратном размере БРВ;
за бронзовую медаль – в 100-кратном размере БРВ.
за золотую медаль – в 200-кратном размере БРВ;
за серебряную медаль – в 100-кратном размере БРВ;
за бронзовую медаль – в 50-кратном размере БРВ.
Суммы вознаграждений из местных бюджетов покроют за счет свободного остатка средств и перевыполненной части плана доходов.
Уточним, базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане составляет
270 тыс. сумов в месяц, что отражено в указе президента Шавката Мирзиёева.