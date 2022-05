https://uz.sputniknews.ru/20220506/kanada-atakuet-ssha-i-trebuet-milliardy-dollarov-24391248.html

Канада атакует США и требует миллиарды долларов

Если отбросить в сторону ненужные экивоки, то канадцы вознамерились взять финансовый реванш у своих соседей и извечных союзников.

2022-05-06T11:21+0500

колумнисты

канада

сша

За новостями на нашем континенте совершенно не видны чрезвычайно важные и показательные события, происходящие за океаном. Как сообщает канадская пресса, политические силы этой страны и представители ключевой для национального бюджета нефтегазовой отрасли развернули полномасштабное наступление прямо на территории Соединенных Штатов. В штате Делавэр канадцы массово регистрируют юридические лица либо от имени уже существующих заваливают суды соответствующих юрисдикций исками против американских партнеров, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Американцы не на шутку всполошились, стали копать данные, и выяснилось, что за всеми юрлицами стоят либо власти канадской провинции Альберта, либо нефтяники, так или иначе аффилированные с компанией TC Energy. Так, например, учредителем и руководителем компании Alberta Sub Ltd является не кто иная, как Соня Саваж, министр энергетики упомянутой провинции.Если отбросить в сторону ненужные экивоки, то канадцы вознамерились взять финансовый реванш у своих соседей и извечных союзников. Речь идет о замороженном проекте строительства трансграничного нефтепровода Keystone XL, прокладка которого была остановлена личным распоряжением действующего президента США.Напомним ключевые факты.Keystone должен был стать четвертой ниткой транспортной магистрали, благодаря чему поставки сырой тяжелой нефти, получаемой из битуминозных песков Альберты, должны были вырасти до миллиона двухсот тысяч баррелей в сутки. Проект был выгоден обеим сторонам, Вашингтон получал гарантированные поставки для ежесуточного производства десяти процентов от государственной потребности топлива, канадцы же обеспечивали себе постоянный приток денег в бюджет и выход не только на рынки Среднего Запада, но и в перспективе напрямую к портам Мексиканского залива.Здесь нужно сделать небольшую паузу и пояснить некоторые политические и эмоциональные подробности.Хотя нефтепровод был чрезвычайно важен для обеих стран и приграничных районов, Штаты всячески демонстрировали, что прекрасно могут обойтись и без него, отправляя мяч инициативы на канадскую половину поля. Кленовые листья, ничуть не смущаясь, активно пытались попасть на рынки и в порты своей соседки, потому были готовы брать на себя все риски и расходы. Обратите внимание: когда нечто подобное пробует сделать Россия, ее тут же начинают обвинять в экспансии, агрессивной внешней политике и использовании энергоресурсов в качестве геополитических рычагов. А тут ничего, нормально.Как только Дональд Трамп дал зеленый свет строительству, TC Energy при официальной поддержке правительства Альберты, которое вкладывало в проект бюджетные деньги, вынутые из карманов налогоплательщиков, приступили к работе. Труба была им нужна так сильно, что канадцев даже не смутило удорожание проекта с пяти до восьми миллиардов долларов, большую часть из которых им и пришлось вложить, так как США продолжали играть роль забывчивой недотроги, которой вовсе не нужна нефть и новые рабочие места. Конкретно TC Energy инвестировала полтора миллиарда долларов, а провинция Альберта выдала кредитные гарантии еще на шесть миллиардов.А в июне 2021 года Джо Байден похоронил идею нефтепровода, что вызвало в самом прямом смысле международный скандал. Премьер-министр Джастин Трюдо от лица страны выразил крайнее разочарование, а руководитель провинции Джейсон Кенни потребовал от США компенсировать убытки как минимум в размере 1,8 миллиарда.Белый дом притворился глухонемым — и можно было подумать, что вопрос замели под бюрократический ковер, но не тут-то было.Keystone — это не только энергетический, но еще и политический проект, от которого критически зависит дальнейшая судьба действующих руководителей Канады. Еще в апреле прошлого года упомянутый Кенни на встрече с жителями Альберты обещал, что после запуска нефтепровода не менее 30 миллиардов долларов, полученных в виде прибыли, будут направлены на решение вопросов здравоохранения, улучшение качества школьного образования, реализацию различных социальных и прочих проектов. Вместо всего перечисленного канадская власть получила дырку от бублика, громадные убытки и крайне раздраженных избирателей, которые не особо разбираются, кто виноват в том, что не строятся новые больницы, а в школах не делается ремонт.И потому Канада (хотя это прошло совершенно незаметно для европейского наблюдателя) начала планомерную подготовку для нанесения юридически выверенного ответного удара. В сентябре 2021-го при поддержке Техаса и еще двадцати двух штатов, потерявших вместе с Keystone прибыли, они получили решение американского суда о том, что закрытый нефтепровод является жизненно важным инфраструктурным проектом для двух десятков штатов. Федеральный суд это решение быстро отменил, но канадцы только этого и ждали.В январе 2022 года, сразу после оглашения решения федерального суда, TC Energy опубликовала официальный отчет о финансовой деятельности за прошедший год, где независимый аудитор констатировал факт: стоимость активов проекта Keystone XL из-за действий Соединенных Штатов упала с изначальных 3,3 миллиарда до мизерных 178 миллионов долларов.Поскольку подавать в суд и требовать компенсации с правительства США по закону запрещено, канадцы, пользуясь хоккейной терминологией, пошли во фланговую атаку.Штаты вместе с Канадой и Мексикой еще в 1992 году подписали трехстороннее соглашение, подразумевавшее создание зоны свободной торговли, получившей название NAFTA (North American Free Trade Agreement). Согласно уставу этой организации, любая из сторон-участниц имеет право требовать компенсации своих убытков, если они наступили в результате неправомерных или дискриминационных действий. Правительство Альберты и энергетики, апеллируя к решению американского суда, требуют признать себя потерпевшей стороной и покрытия издержек от американских контрагентов.Еще одна тончайшая деталь.Уже упомянутая Alberta Sub Ltd, которая вместе c еще одной канадской и двумя американскими компаниями являлась основным акционером строительства Keystone, была создана ровно за сутки до официального начала строительства нефтепровода. Зарегистрирована она была в штате Делавэр, то есть в американской юрисдикции. Как несложно понять, канадцы уже тогда понимали все возможные риски и, что называется, стелили себе соломку на тот случай, если проект рухнет.Так и получилось.Кстати, провинция Альберта продала все свои активы TC Energy, тем самым уйдя от государственной конфронтации и переведя все тяжбы в якобы сугубо корпоративное русло.Но так ситуация выглядит только на бумаге, потому что американские аналитики оценивают судебные шансы канадцев чрезвычайно высоко. По их прогнозам, тамошние энергетики могут рассчитывать на компенсации в размере до 15 миллиардов долларов, часть из которых, вне всяких сомнений, тут же пойдет в бюджет провинции Альберта для выполнения предвыборных обещаний.Многие российские публицисты сегодня пишут, что роль и авторитет США в последние годы неуклонно падает. Эту оценку принято высмеивать, якобы политический и финансовый вес Америки не способно поколебать ничто.Ничто, кроме политики самой Америки.Всего месяц назад Джо Байден направил Оттаве официальный запрос с просьбой нарастить поставки сырой нефти, так как после введения антироссийских санкций на мировом рынке началась лихорадка, усугубленная давнишними ограничениями против Ирана и Венесуэлы. Примечательно, что Канада ответила отказом, без всякого стеснения ткнув Вашингтон носом в несостоявшийся проект Keystone, и американцы молча это проглотили.Причина такой покладистости проста и прозаична. В США продолжает нарастать энергетический кризис, вызванный как пандемией, так и антироссийскими санкциями, а еще курсом правящих демократов на альтернативную энергетику. Все это привело к тому, что только за прошлый год производство угля в Америке выросло на 23 процента, а объем инвестиций в этот старый надежный источник энергии составил 9,9 миллиарда долларов. Сам уголь подорожал до рекордных значений, сейчас за тонну просят в районе 400, хотя еще год назад хорошей ценой считались 120 долларов.Попутно в небо взмыли котировки природного газа, только за один день стоимость фьючерсов на площадке Henry Hub выросла на девять процентов, установив 13-летний рекорд. К печали всех экологов и верующих в зеленую энергетику, государства и крупный бизнес предпочитают надежные источники. По подсчетам независимых агентств, с 2015 года, когда было подписано Парижское соглашение по климату, совокупные инвестиции в сектор добычи газа, нефти и угля превысили 4,6 триллиона долларов.Если почитать американскую прессу, то мы с удивлением обнаружим, что тон публикаций относительно американо-канадской тяжбы удивительно мягок.Тому есть простое объяснение.Канада в первом квартале текущего года показывает стабильный рост экспорта, который только в марте вырос на 6,3 процента и составил 44 миллиарда долларов. При этом рост экспорта энергоресурсов прыгнул сразу на 28 процентов, и его доля достигла 14 миллиардов. Тех самых ресурсов, которых у Канады в избытке, а у США дефицит.Как видно, международные иски с требованием крупных компенсаций выдвигаются не только против нашей страны.Когда в дело замешаны десятки миллиардов долларов, жизненно важные ресурсы и результаты будущих выборов, даже закоренелые союзники готовы вцепиться друг другу в глотки и плотность интриг здесь такова, что позавидуют детективные бестселлеры.

