https://uz.sputniknews.ru/20220506/lavrov-zapad-pytaetsya-razvyazat-propagandistskuyu-voynu-protiv-rossii-24396189.html
Лавров: Запад пытается развязать пропагандистскую войну против России
Лавров: Запад пытается развязать пропагандистскую войну против России
Глава МИД России заявил, что пропагандистская война против России – проявление расизма и дискриминации.
2022-05-06T14:20+0500
2022-05-06T14:20+0500
2022-05-06T14:20+0500
россия
сергей лавров
запад
война
пропаганда
расизм
дискриминация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/12/23413616_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_93522920e380c9506522f3ff6dede40f.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В пятницу в Москве состоялась церемония возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России по случаю празднования Дня Победы. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе церемонии заявил, что на Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян.По мнению Лаврова, против России и ее граждан развязали "пропагандистскую войну". Она является проявлением расизма и дискриминации, которая "сейчас доводится до абсурда.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/12/23413616_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_716c6f9d065664904815a0544fe89e4c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, запад, война, пропаганда, расизм, дискриминация
Лавров: Запад пытается развязать пропагандистскую войну против России
Глава МИД России заявил, что пропагандистская война против России – проявление расизма и дискриминации.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В пятницу в Москве состоялась церемония возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России по случаю празднования Дня Победы. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе церемонии заявил, что на Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян.
"Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано, Пытаются непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", - рассказал министр.
По мнению Лаврова, против России и ее граждан развязали "пропагандистскую войну". Она является проявлением расизма и дискриминации, которая "сейчас доводится до абсурда.