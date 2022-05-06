https://uz.sputniknews.ru/20220506/lavrov-zapad-pytaetsya-razvyazat-propagandistskuyu-voynu-protiv-rossii-24396189.html

Лавров: Запад пытается развязать пропагандистскую войну против России

Лавров: Запад пытается развязать пропагандистскую войну против России

Глава МИД России заявил, что пропагандистская война против России – проявление расизма и дискриминации.

2022-05-06T14:20+0500

2022-05-06T14:20+0500

2022-05-06T14:20+0500

россия

сергей лавров

запад

война

пропаганда

расизм

дискриминация

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В пятницу в Москве состоялась церемония возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России по случаю празднования Дня Победы. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе церемонии заявил, что на Западе пытаются развязать "пропагандистскую войну" против России и россиян.По мнению Лаврова, против России и ее граждан развязали "пропагандистскую войну". Она является проявлением расизма и дискриминации, которая "сейчас доводится до абсурда.

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сергей лавров, запад, война, пропаганда, расизм, дискриминация