https://uz.sputniknews.ru/20220506/minzdrav-rossii-zaregistriroval-novyy-preparat-ot-koronavirusa-24389345.html

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса

Специалисты посоветовали применять новое лекарство при легком или среднем течении болезни.

2022-05-06T10:01+0500

2022-05-06T10:01+0500

2022-05-06T10:01+0500

россия

коронавирус covid-19

лекарство

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных государственного реестра лекарственных средств, передает Sputnik Таджикистан.Лекарственное средство получило название"Миробивир". Его основным действующим веществом стал нирматрелвир+ритонавир.Препарат можно использовать при лечении COVID-19 при легком или среднем течение болезни у взрослых пациентов.Ранее в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса на основе Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").Лекарство разработано в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России и по аналогии с прививкой имеет два компонента и вводится внутрь с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.Вакцина мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на территории РФ в июне высок риск новой волны коронавируса.Для снижения роста заболеваемости, он предложил ревакцинироваться, поскольку коллективный иммунитет постепенно снижается.Вспышку коронавируса COVID-19 впервые зафиксировали в Китае в конце 2019-го. Источником распространения инфекции стал город Ухань в китайской провинции Хубей.Ученые выяснили, что возбудителем нового коронавируса оказался ранее неизвестный штамм SARS-CoV-2.К основным симптомам коронавируса относят лихорадку, кашель, ощущение сдавленности в груди и одышку. Предположительно вирус передался человеку от змей или летучих мышей.Уже 11 марта 2020-го ВОЗ объявила о мировой пандемии.

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