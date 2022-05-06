https://uz.sputniknews.ru/20220506/na-remont-domov-v-samarkande-vydelyat-12-mlrd-sumov-24406157.html
На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов
На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов
Средства будут выделены на ремонт крыш и фасадов домов.
2022-05-06T19:25+0500
2022-05-06T19:25+0500
2022-05-06T19:25+0500
общество
самарканд
ремонт
жилой дом
крыша
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На ремонт домов в Самарканде будет выделено 12 млрд сумов. Деньги будут выделены из средств благотворительного фонда "Доброта и поддержка".Известно, что на выделенные средства будут отремонтированы крыши и фасады домов в махаллях города "Марифат" и "Азизон". Планируется, что аналогичную работу проведут также в махалле "Узбеккенти" Самаркандского района.Предложение по ремонту жилых строений внес заместитель хокима области по развитию промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Акмал Шукуров. Оно было одобрено областным Советом народных депутатов.Читайте также:
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самарканд, ремонт, жилой дом, крыша
На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов
Средства будут выделены на ремонт крыш и фасадов домов.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На ремонт домов в Самарканде будет выделено 12 млрд сумов. Деньги будут выделены из средств благотворительного фонда "Доброта и поддержка".
Известно, что на выделенные средства будут отремонтированы крыши и фасады домов в махаллях города "Марифат" и "Азизон". Планируется, что аналогичную работу проведут также в махалле "Узбеккенти" Самаркандского района.
Предложение по ремонту жилых строений внес заместитель хокима области по развитию промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Акмал Шукуров. Оно было одобрено областным Советом народных депутатов.
На каких дорогах Ташкента запланирован ремонт в ближайшее время — карта