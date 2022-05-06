https://uz.sputniknews.ru/20220506/na-remont-domov-v-samarkande-vydelyat-12-mlrd-sumov-24406157.html

На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов

На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов

Средства будут выделены на ремонт крыш и фасадов домов.

2022-05-06T19:25+0500

2022-05-06T19:25+0500

2022-05-06T19:25+0500

общество

самарканд

ремонт

жилой дом

крыша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23366772_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_8a54ca67ab5ca890ccb0ebdc09c3ffc1.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На ремонт домов в Самарканде будет выделено 12 млрд сумов. Деньги будут выделены из средств благотворительного фонда "Доброта и поддержка".Известно, что на выделенные средства будут отремонтированы крыши и фасады домов в махаллях города "Марифат" и "Азизон". Планируется, что аналогичную работу проведут также в махалле "Узбеккенти" Самаркандского района.Предложение по ремонту жилых строений внес заместитель хокима области по развитию промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Акмал Шукуров. Оно было одобрено областным Советом народных депутатов.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, ремонт, жилой дом, крыша