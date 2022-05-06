https://uz.sputniknews.ru/20220506/nebenzya-nazval-bespredelom-i-grabejom-zaxvat-zapadom-rossiyskix-aktivov-24397295.html

Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов

Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов

Постпред России при ООН заявил, что сейчас Запад "сбросил маски".

2022-05-06T15:01+0500

2022-05-06T15:01+0500

2022-05-06T15:01+0500

россия

василий небензя

запад

грабеж

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Захват Западом активов России является беспределом и грабежом, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.По заявлению дипломата, "сегодня сброшены маски".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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василий небензя, запад, грабеж