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Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов
Постпред России при ООН заявил, что сейчас Запад "сбросил маски".
2022-05-06T15:01+0500
2022-05-06T15:01+0500
россия
василий небензя
запад
грабеж
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Захват Западом активов России является беспределом и грабежом, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.По заявлению дипломата, "сегодня сброшены маски".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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василий небензя, запад, грабеж

Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов

15:01 06.05.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Постпред России при ООН заявил, что сейчас Запад "сбросил маски".
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Захват Западом активов России является беспределом и грабежом, заявил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов", — подчеркнул Небензя.
По заявлению дипломата, "сегодня сброшены маски".
"О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж", — заключил постпред.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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