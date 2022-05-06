https://uz.sputniknews.ru/20220506/oligarx-sponsiruet-gosperevorot-24390776.html

Олигарх спонсирует госпереворот

Олигарх спонсирует госпереворот

Победа в праймериз дает Вэнсу шанс побороться за место в сенате США осенью этого года.

2022-05-06T11:01+0500

2022-05-06T11:01+0500

2022-05-06T11:01+0500

колумнисты

госпереворот

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На днях праймериз Республиканской партии в Огайо выиграл Джей Ди Вэнс. Эта локальная вроде бы новость имеет несколько интереснейших подтекстов. Хотя и сам по себе Джей Ди Вэнс — фигура колоритная и для современного политикума США совершенно нетипичная. Он убежденный поборник традиционных ценностей, олдскульного капитализма, крепкой семьи, старой доброй Америки. В общем, типичный почвенник, американский ватник. Местные левые зовут его не иначе как фашистом, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Прославился он своей замечательной книгой "Элегия Хиллбилли". Это что-то типа "Детства" Максима Горького — яркие и грустные мемуары о жизни в депрессивном, стремительно нищающем провинциальном городке. По меркам американской геронтократии, Джей Ди Вэнс — неприлично молодой политик. Ему всего 37 лет.Во-первых, Вэнс выиграл праймериз при поддержке Дональда Трампа. Экс-президент поддержал несколько таких боевых младореспубликанцев и сегодня натравливает их на пожилых "тяжеловесов", которых считает предателями, продавшимися Демократической партии. Кандидаты Трампа должны осенью захватить места в сенате и конгрессе, навязать там свою повестку и расчистить путь для возвращения Трампа в Белый дом.Во-вторых, Вэнс поднялся не сам по себе. Его уже несколько лет окормляет и финансово поддерживает самый, наверное, эксцентричный олигарх Силиконовой долины — миллиардер и диссидент Питер Тиль. У Тиля свои взгляды на будущее Америки, и он воплощает их, не жалея сил и средств.На предвыборную гонку шестнадцати "своих" кандидатов (в том числе и Вэнса) в сенат и конгресс Тиль потратил уже 20 миллионов долларов. Но это сущая малость по сравнению с его затратами на выращивание и поддержку американских младоконсерваторов. "Тильбаксы" — ласково называют эти гранты его подопечные философы, политики и журналисты.Свое многомиллиардное состояние Тиль сколотил в IT-секторе, причем никогда особо не скрывал своих тесных связей с американскими спецслужбами. Его Palantir используется ЦРУ, AНБ и ФБР для слежки за гражданами. Специально для отслеживания финансовых транзакций он создал и PayPal. Только официально эти фирмы принесли ему восемь миллиардов долларов. Сколько там на самом деле — этого нам никто не скажет.Если оппоненты из демпартии хотят сносить суверенные государства целиком, словно бы утаптывая весь мир в "цифровой концлагерь", то планы Тиля прямо противоположны. Его идея — "фрагментация". То есть распад внутри государств на продвинутые богатые анклавы и дикое, нищее гуляй-поле вокруг. Балканизация или, если угодно, "украинизация" всего сущего.Причем если демократов занимает глобальная повестка, то Тиля интересует прежде всего территория Соединенных Штатов. Именно ее он хочет "фрагментировать" и с этой целью, кстати, активно скупает острова и участки земли. Его домашние философы проповедуют, что впоследствии на этих территориях возникнут техно-монархии или техно-теократии, где абсолютная власть будет принадлежать одному человеку. Это будет диктатура в чистом виде — безо всяких глупостей типа прав человека, выборной демократии и привилегий для меньшинств.Но как бы эксцентричны ни были все эти киберпанк-мизантропы, каким бы мрачным фантазиям о будущих "темных веках" они ни предавались, на сегодня политика Тиля вполне вменяема и последовательна.Сначала он вливает деньги в ставленников Трампа и пропихивает их в сенат и конгресс. Там они агитируют и перекупают большинство республиканцев. Вся эта королевская рать проталкивает в 2024 году Трампа в президенты.Однако тут возникает второй сложный вопрос. Как будет Трамп править, если каждое его шевеление будет блокировать "глубинное государство"? Он ведь так и не смог "осушить болото", "посадить ведьму" (в смысле Хиллари Клинтон), а также "сделать Америку снова великой".На этот случай у "новых правых" есть свой хитрый план. О нем Джей Ди Вэнс только что поведал корреспонденту журнала Vanity Fair: "Я бы посоветовал Трампу вот что: уволить сразу всех государственных служащих, всех бюрократов, начиная со среднего звена и выше, и заменить их нашими людьми. А когда суды это прекратят, обратиться к стране напрямую и сказать: Верховный суд вынес решение, пусть сам его и обеспечивает". (Тут Вэнс слегка перефразирует седьмого президента США Эндрю Джексона, отказавшегося выполнять постановление Верховного суда США в 1832 году)."Ну да, у нас тут в тренде термин "экстра-конституционные действия", — вторит Вэнсу один из придворных интеллектуалов Тиля Джек Мерфи.В общем, "новые правые" на деньги Тиля задумали нечто вроде госпереворота, чтобы передать всю власть в стране своему ставленнику, будь то Трамп или кто другой помоложе. Учитывая, что вся карьера Тиля связана со спецслужбами, можно представить, что его идеи поддерживает и некоторая часть силовиков. А значит, путч вполне реален.Вряд ли, конечно, демократы смиренно примут диктатуру своих политических противников. Что ж, тут-то и пойдет процесс "фрагментации" США, в котором так заинтересован Питер Тиль.Если большинство IT-олигархов, таких как Гейтс и Цукерберг, полагают, что сумеют править всем миром, Тиль в это не верит. Он считает, что ему не справиться даже с одной страной, если она так огромна, как США, — и откровенно ставит на ее распад.Что тут интересного для нас? "Фрагментация" — это не тот сепаратизм, который начали широко обсуждать в Штатах вскоре после кризиса 2007 года. Там подразумевался мирный и цивилизованный развод "красных" (поддерживающих республиканцев) и "синих" (стоящих за демократов) штатов. В конце концов, отчего бы не разъединиться в какой-то момент "соединенным государствам"?"Фрагментация" обещает пойти уже внутри штатов, забушевать между отдельными округами, городами, поселениями. Возникнут совершено новые анклавы и союзы, вступят в дело до зубов вооруженные местные ополченцы, "милиции", бандформирования. Это будет "Свадьба в Малиновке" на максималках. Пожелаем американцам успеха в начале этого большого пути.Натурально, при таком раскладе всем будет не до Украины. Впрочем, уже сегодня самые амбициозные республиканцы предпочитают заниматься внутренними проблемами страны, а не конфликтовать с Россией. Потенциальных кандидатов-2024, главных республиканских конкурентов Трампа — Рона де Сантиса и Грега Эббота — регулярно критикуют за равнодушие к теме Украины.И Тиль, и Трамп, и их приверженцы склонны во всех бедах американцев винить Китай. Вот главный враг, на борьбе с которым стоит сосредоточить усилия. А противостояние с Россией только отвлекает от этой темы. Они полагают, что Украину им подсовывает "прокитайский" Байден, а когда они его сместят — Пекину стоит приготовиться.Интересно, конечно, доживут ли вообще Штаты в нынешнем виде до 2024 года. Сам Трамп в этом сомневается. И действительно, политическая жизнь там сегодня — это просто картина маслом. Одни олигархи протаскивают в Белый дом своего кандидата, другой олигарх тратит миллионы на подготовку путча, чтобы его снести и сделать диктатором своего ставленника. Народ при этом нищает стремительным домкратом. Страна готова развалиться на части. Кто сказал "Украина"? Нет, это Соединенные Штаты Америки. Пока еще соединенные.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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госпереворот