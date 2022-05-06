https://uz.sputniknews.ru/20220506/pobeda-nad-natsizmom-igraet-osobuyu-rol-v-nashey-istorii--putin-24399402.html
Победа над нацизмом играет особую роль в нашей истории — Путин
Победа над нацизмом играет особую роль в нашей истории — Путин
Президент отметил, что сила духа и жертвенность советского народа поражали весь мир.
2022-05-06T16:14+0500
2022-05-06T16:14+0500
2022-05-06T16:14+0500
день победы
владимир путин
нацизм
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Нацизм удалось победить благодаря мужеству, воле и единству советского народа, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников и гостей праздничного концерта "Песни Победы", посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Наш долг заключается не только в сохранении священной памяти о стойкости отцов и дедов, но и рассказать потомкам правду о событиях тех лет, подчеркнул президент."Этой высокой цели служат концерты, где звучат песни, передающие чувства и мысли каждого, кто боролся тогда за победу. Это песни, в которых выражены безмерная благодарность и уважение к защитникам родины", — сказал Путин.По словам российского президента, эти музыкальные произведения во все времена служили и служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, творчество и созидание во благо России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, нацизм
Победа над нацизмом играет особую роль в нашей истории — Путин
Российский президент подчеркнул, что сила духа и жертвенность советского народа поражали весь мир. Он отметил, насколько важно рассказать потомкам правду о событиях тех лет.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Нацизм удалось победить благодаря мужеству, воле и единству советского народа, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников и гостей праздничного концерта "Песни Победы", посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Мы по праву гордимся тысячелетней историей нашей страны, в которой немало событий и достижений огромного нравственного смысла и общечеловеческого значения. И особое место здесь принадлежит Великой Победе над нацизмом. Она была одержана благодаря мужеству, воле и единству советского народа. Его сила духа и жертвенность поражали весь мир. Мы всегда будем помнить этот беспримерный подвиг, преклоняться перед поколением победителей, которые не щадя себя защитили родную землю и принесли свободу народам Европы", — сообщается в тексте.
Наш долг заключается не только в сохранении священной памяти о стойкости отцов и дедов, но и рассказать потомкам правду о событиях тех лет, подчеркнул президент.
"Этой высокой цели служат концерты, где звучат песни, передающие чувства и мысли каждого, кто боролся тогда за победу. Это песни, в которых выражены безмерная благодарность и уважение к защитникам родины", — сказал Путин.
По словам российского президента, эти музыкальные произведения во все времена служили и служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, творчество и созидание во благо России.