https://uz.sputniknews.ru/20220506/pobeda-nad-natsizmom-igraet-osobuyu-rol-v-nashey-istorii--putin-24399402.html

Победа над нацизмом играет особую роль в нашей истории — Путин

Победа над нацизмом играет особую роль в нашей истории — Путин

Президент отметил, что сила духа и жертвенность советского народа поражали весь мир.

2022-05-06T16:14+0500

2022-05-06T16:14+0500

2022-05-06T16:14+0500

день победы

владимир путин

нацизм

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Нацизм удалось победить благодаря мужеству, воле и единству советского народа, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников и гостей праздничного концерта "Песни Победы", посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Наш долг заключается не только в сохранении священной памяти о стойкости отцов и дедов, но и рассказать потомкам правду о событиях тех лет, подчеркнул президент."Этой высокой цели служат концерты, где звучат песни, передающие чувства и мысли каждого, кто боролся тогда за победу. Это песни, в которых выражены безмерная благодарность и уважение к защитникам родины", — сказал Путин.По словам российского президента, эти музыкальные произведения во все времена служили и служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный труд, творчество и созидание во благо России.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, нацизм