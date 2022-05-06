https://uz.sputniknews.ru/20220506/unikalnyy-park-vatanparvalar-v-karshi--xranit-pamyat-o-pobede-24406504.html
Уникальный парк "Ватанпарвалар" в Карши хранит память о Победе
Уникальный парк "Ватанпарвалар" в Карши хранит память о Победе
Здесь можно увидеть макет блиндажа времен Великой Отечественной войны, а также оружие, шевроны, музыкальные инструменты и многое другое.
2022-05-06T21:37+0500
2022-05-06T21:37+0500
2022-05-06T21:37+0500
видео
карши
парк
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В городе Карши (Кашкадарьинская область, Узбекистан) находится уникальный парк "Ватанпарвалар" ("Патриоты"). Существует он с 2018 года. Площадь парка — 7 гектаров.Здесь есть музей, стилизованный под блиндаж времен Великой Отечественной войны. В музее представленs разнообразные военные экспонаты: шевроны, оружие, реалистичные макеты солдат, музыкальные инструменты и многое другое.Над блиндажом установлен громкоговоритель, или как его тогда называли, радиотарелка. Из нее звучат популярные военные песни прошлых лет, а также транслируются записи радиосообщений легендарного советского диктора Юрия Левитана.Особое место в парке занимает экспозиция, посвященная узбекистанцам, сражавшимся на фронтах Второй мировой войны. Здесь же можно увидеть настоящую военную технику тех времен.Открывал парк "Ватанпарвалар" в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев. Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил, что нужно информировать молодежь о вкладе Узбекистана в победу во Второй мировой войне, рассказывать о соотечественниках, самоотверженно защищавших мир и спокойствие в стране.
карши
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карши, парк, видео
Уникальный парк "Ватанпарвалар" в Карши хранит память о Победе
Здесь можно увидеть макет блиндажа времен Великой Отечественной войны, а также оружие, шевроны, музыкальные инструменты и многое другое.
В городе Карши (Кашкадарьинская область, Узбекистан) находится уникальный парк "Ватанпарвалар" ("Патриоты"). Существует он с 2018 года. Площадь парка — 7 гектаров.
Здесь есть музей, стилизованный под блиндаж времен Великой Отечественной войны. В музее представленs разнообразные военные экспонаты: шевроны, оружие, реалистичные макеты солдат, музыкальные инструменты и многое другое.
Над блиндажом установлен громкоговоритель, или как его тогда называли, радиотарелка. Из нее звучат популярные военные песни прошлых лет, а также транслируются записи радиосообщений легендарного советского диктора Юрия Левитана.
Особое место в парке занимает экспозиция, посвященная узбекистанцам, сражавшимся на фронтах Второй мировой войны. Здесь же можно увидеть настоящую военную технику тех времен.
Открывал парк "Ватанпарвалар" в 2018 году президент Шавкат Мирзиёев. Выступая на церемонии открытия, глава государства отметил, что нужно информировать молодежь о вкладе Узбекистана в победу во Второй мировой войне, рассказывать о соотечественниках, самоотверженно защищавших мир и спокойствие в стране.