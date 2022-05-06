https://uz.sputniknews.ru/20220506/uzbekistan-rezko-uvelichil-proizvodstvo-avtomobiley-24389707.html
Узбекистан резко увеличил производство автомобилей
Узбекистан резко увеличил производство автомобилей
Автомобильная статистика в Узбекистане: экспорт сократился, импорт и производство резко выросли
2022-05-06T10:41+0500
2022-05-06T10:41+0500
2022-05-06T11:07+0500
общество
автомобили
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. По данным Госкомстата, в январе-марте 2022 года в Узбекистане произвели 68 905 автомобилей.Производство легковых автомобилей увеличилось на 24 451 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.В январе-марте 2022 года Узбекистан экспортировал 58 автомобилей в Азербайджан, Таджикистан, Корею и Ливан.Этот показатель уменьшился до 8 763 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.В январе-марте 2022 года Узбекистан получил 189,3 млн долларов из 21 зарубежной страны. Было импортировано 8 508 автомобилей.Импорт легковых автомобилей увеличился на 5 361 или в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.Кроме того, за 3 месяца в Узбекистан ввезено 455 электромобилей.Импорт электромобилей увеличился в 370 или 5,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщили в комитете.
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автомобили
Узбекистан резко увеличил производство автомобилей
10:41 06.05.2022 (обновлено: 11:07 06.05.2022)
Автомобильная статистика в Узбекистане: экспорт сократился, импорт и производство резко выросли
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
По данным Госкомстата
, в январе-марте 2022 года в Узбекистане произвели 68 905 автомобилей.
Производство легковых автомобилей увеличилось на 24 451 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В январе-марте 2022 года Узбекистан экспортировал 58 автомобилей в Азербайджан, Таджикистан, Корею и Ливан.
Этот показатель уменьшился до 8 763 по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
В январе-марте 2022 года Узбекистан получил 189,3 млн долларов из 21 зарубежной страны. Было импортировано 8 508 автомобилей.
Импорт легковых автомобилей увеличился на 5 361 или в 2,7 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Кроме того, за 3 месяца в Узбекистан ввезено 455 электромобилей.
Импорт электромобилей увеличился в 370 или 5,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, сообщили в комитете.