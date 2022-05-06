https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-aeroportu-tashkenta-nachali-translirovat-rabotu-bagajnogo-otdeleniya-24387629.html
В аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделения
В аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделения
Видео из багажного отделения выводят на мониторы, установленные в зале прилета.
2022-05-06T08:41+0500
2022-05-06T08:41+0500
2022-05-06T08:41+0500
общество
ташкент
аэропорт
багаж
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ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. Пассажиры, прибывшие в международный аэропорт "Ташкент" теперь смогут наблюдать за движением своего багажа с помощью онлайн трансляции. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Видео из багажного отделения выводят на мониторы, установленные в зале прилета с двух сторон над багажными лентами."В багажном отделении мы установили прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Это мировая практика, которая применяется во многих аэропортах мира. Багаж выгружают на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами", - отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.Также по словам Джураевой, это будет дисциплинировать грузчиков, поскольку их осведомят о том, что камеры транслируют видео в зале прилета."Кроме того, сейчас хэндлинговая компания уделяет повышенное внимание времени ожидания багажа – в среднем оно должно быть не более 20 минут", – уточнила председатель правления.Отмечается, что в международном аэропорту Ташкента подобное нововведение реализовано впервые.Цель новшества - улучшение качества сервиса для пассажиров, а также формирование открытой информационной политики управляющей компании и аэропорта.Ранее Рано Джураева анонсировала изменения в правилах парковки на территории Международного аэропорта Ташкента.На брифинге она рассказала, что компания намерена предоставить разрешение службам такси заезжать на территорию аэропорта.Также Джураева уточнила, что уже закупили парковочное оборудование, а механизмы заезда и стоянок будут внедрять по ходу реконструкции главной воздушной гавани страны.Отмечалось, что в марте в международном аэропорту Ташкента начали второй этап реконструкции.В результате его пропускную способность увеличат до 2 400 пассажиров в час.
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ташкент, аэропорт, багаж
В аэропорту Ташкента начали транслировать работу багажного отделения
Видео из багажного отделения выводят на мониторы, установленные в зале прилета.
ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik.
Пассажиры, прибывшие в международный аэропорт "Ташкент" теперь смогут наблюдать за движением своего багажа с помощью онлайн трансляции. Об этом сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Видео из багажного отделения выводят на мониторы, установленные в зале прилета с двух сторон над багажными лентами.
"В багажном отделении мы установили прямую трансляцию для пассажиров, ожидающих багаж. Это мировая практика, которая применяется во многих аэропортах мира. Багаж выгружают на ленту, и каждый сможет видеть, как обращаются с его вещами", - отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
Также по словам Джураевой, это будет дисциплинировать грузчиков, поскольку их осведомят о том, что камеры транслируют видео в зале прилета.
"Кроме того, сейчас хэндлинговая компания уделяет повышенное внимание времени ожидания багажа – в среднем оно должно быть не более 20 минут", – уточнила председатель правления.
Отмечается, что в международном аэропорту Ташкента подобное нововведение реализовано впервые.
Цель новшества - улучшение качества сервиса для пассажиров, а также формирование открытой информационной политики управляющей компании и аэропорта.
Ранее Рано Джураева анонсировала изменения
в правилах парковки на территории Международного аэропорта Ташкента.
На брифинге она рассказала, что компания намерена предоставить разрешение службам такси заезжать на территорию аэропорта.
Также Джураева уточнила, что уже закупили парковочное оборудование, а механизмы заезда и стоянок будут внедрять по ходу реконструкции главной воздушной гавани страны.
Отмечалось, что в марте в международном аэропорту Ташкента начали второй этап реконструкции.
В результате его пропускную способность увеличат до 2 400 пассажиров в час.