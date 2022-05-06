https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-rossiyskom-posolstve-sostoyalsya-torjestvennyy-priem-dlya-veteranov---foto-24393666.html

В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото

В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото

Мероприятие посетили Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.

2022-05-06T12:21+0500

2022-05-06T12:21+0500

2022-05-06T12:21+0500

общество

великая отечественная война

мид узбекистана

посольство россии в узбекистане

ветераны

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В посольстве России в Ташкенте провели торжественный прием для ветеранов.Его посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.Приветствуя собравшихся, посол России Олег Мальгинов отметил подвиг ветеранов войны и тружеников тыла. "Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном," — сказал он."Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества”, — подчеркнул дипломат.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великая отечественная война, мид узбекистана, посольство россии в узбекистане, ветераны