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https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-rossiyskom-posolstve-sostoyalsya-torjestvennyy-priem-dlya-veteranov---foto-24393666.html
В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото
В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото
Мероприятие посетили Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.
2022-05-06T12:21+0500
2022-05-06T12:21+0500
общество
великая отечественная война
мид узбекистана
посольство россии в узбекистане
ветераны
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В посольстве России в Ташкенте провели торжественный прием для ветеранов.Его посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.Приветствуя собравшихся, посол России Олег Мальгинов отметил подвиг ветеранов войны и тружеников тыла. "Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном," — сказал он."Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества”, — подчеркнул дипломат.
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великая отечественная война, мид узбекистана, посольство россии в узбекистане, ветераны

В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото

12:21 06.05.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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Мероприятие посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В посольстве России в Ташкенте провели торжественный прием для ветеранов.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Его посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Приветствуя собравшихся, посол России Олег Мальгинов отметил подвиг ветеранов войны и тружеников тыла.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
"Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном," — сказал он.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
"Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества”, — подчеркнул дипломат.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2022
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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