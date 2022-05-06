В российском посольстве состоялся торжественный прием для ветеранов - фото
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Мероприятие посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В посольстве России в Ташкенте провели торжественный прием для ветеранов.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Его посетили первый зампредседателя Сената Садык Сафаев и глава МИД Узбекистана Владимир Норов.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Приветствуя собравшихся, посол России Олег Мальгинов отметил подвиг ветеранов войны и тружеников тыла.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Это наше общее духовное и нравственное достояние, бережное отношение к которому является прочной основой для развития особых, братских связей между Россией и Узбекистаном," — сказал он.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества”, — подчеркнул дипломат.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
5 мая в Посольстве состоялся торжественный прием по случаю 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.