https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-tashkente-proydet-prazdnichnyy-kontsert-vesna-pobedy-24395323.html

В Ташкенте пройдет праздничный концерт "Весна Победы"

В Ташкенте пройдет праздничный концерт "Весна Победы"

Песни прошлых лет исполнят оркестр "Согдиана", солисты ГАБТ им. Навои, хор консерватории и другие музыканты.

2022-05-06T13:22+0500

2022-05-06T13:22+0500

2022-05-06T13:22+0500

общество

ташкент

концерт

день победы

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ТАШКЕНТ, 6 мая – Sputnik. В Ташкенте в честь Дня Победы пройдет праздничный концерт. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в представительстве Россотрудничества.Концерт "Весна Победы" состоится 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека (бывший парк Тельмана).В программе вечера прозвучат известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А.Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им.В.А.Успенского и других исполнителей.Мероприятие организуют представительство Россотрудничества в Узбекистане и Камерный оркестр национальных инструментов "Согдиана" Государственной филармонии Узбекистана.Дирижёром выступит лауреат Международного конкурса Кахрамон Бозоров.Русский дом в Ташкенте также приурочит к Дню Победы интеллектуально-развлекательную командную игру "Р.И.С.К.: Разум, интуиция, скорость, команда". Организует игру международная команда "Волонтеры Победы".Помимо этого, 9 мая в Узбекистане традиционно пройдет церемония возложения цветов к мемориалам в честь героев Великой Отечественной войны, а вечером в столице прогремит праздничный салют.Напомним, в соответствии с указом президента, все ветераны Великой Отечественной войны в Дня победы получат единовременную выплату в размере 15 млн сумов.Читайте также: Фото: широкий размах — как пройдет воздушная часть парада Победы в Москве

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ташкент, концерт, день победы