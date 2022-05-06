https://uz.sputniknews.ru/20220506/v-vyxodnye-ojidaetsya-jara-i-livnevye-dojdi-24394120.html

В выходные ожидается жара и ливневые дожди

В выходные ожидается жара и ливневые дожди

Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на выходные и праздничные дни.

2022-05-06T12:41+0500

2022-05-06T12:41+0500

2022-05-06T12:41+0500

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0e/23320465_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6415f4b02c42bb8acf54c6da38399bfd.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. По данным Узгидромета, в пятницу по большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная и сухая погода, лишь по северу Каракалпакстана и в Ферганской долине местами возможны кратковременные дожди. Днем температура воздуха будет в пределах +24…+29 градусов.В субботу и воскресенье по большей части территории республики ожидается сухая и очень теплая погода. В воскресенье днем температура воздуха повысится до +30…+35 градусов. Лишь северные районы республики будут находиться под влиянием влажных воздушных масс, пришедших из районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможны кратковременные дожди, грозы.В понедельник и вторник, 9-10 мая, влажные воздушные массы охватят всю территорию страны. По республике местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Девятого мая по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям будет дождь, 10 мая по большей части территории республики возможны сильные ливневые дожди. Дневная температура воздуха 9 мая сохранится в пределах +30…+35 градусов, 10 мая — понизится до +23…+28 градусов.В воскресенье, 8 мая, по северу и пустынной зоне, 9-10 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по северу и пустынной зоне — до 22-25 м/с, в отдельных районах возможно с пыльным поземком.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода