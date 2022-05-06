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Видео: США хотели использовать ЕС как таран против России
Видео: США хотели использовать ЕС как таран против России
Как Европа становится периферией США.
2022-05-06T08:00+0500
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций в отношении России будет включать поэтапное нефтяное эмбарго. К чему приведет такой шаг? Как Европа становится периферией США? Зачем нужно перестать признавать западное патентное право? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
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сша, видео, ес

Видео: США хотели использовать ЕС как таран против России

08:00 06.05.2022
© Sputnik . Александр Натрускин
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Колташов: США хотели использовать ЕС как таран против России, но лишь подтолкнули ее к развитию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций в отношении России будет включать поэтапное нефтяное эмбарго.
К чему приведет такой шаг? Как Европа становится периферией США? Зачем нужно перестать признавать западное патентное право? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
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