https://uz.sputniknews.ru/20220506/video-ssha-xoteli-ispolzovat-es-kak-taran-protiv-rossii-24384960.html

Видео: США хотели использовать ЕС как таран против России

Видео: США хотели использовать ЕС как таран против России

Как Европа становится периферией США.

2022-05-06T08:00+0500

2022-05-06T08:00+0500

2022-05-06T08:00+0500

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций в отношении России будет включать поэтапное нефтяное эмбарго. К чему приведет такой шаг? Как Европа становится периферией США? Зачем нужно перестать признавать западное патентное право? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

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сша, видео, ес