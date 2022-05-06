https://uz.sputniknews.ru/20220506/vrach-rasskazal-kak-pravilno-poxudet-posle-mayskix-prazdnikov-24384633.html
Врач рассказал, как правильно похудеть после майских праздников
Врач рассказал, как правильно похудеть после майских праздников
Диетолог порекомендовала не садиться на строгие диеты после праздников.
2022-05-06T07:30+0500
2022-05-06T07:30+0500
2022-05-06T07:30+0500
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Резкое ограничение в еде может стать большим стрессом для организма, он начнет еще быстрее накапливать лишние килограммы. В таком случае вернуться к прежним значениям веса будет еще сложнее, сообщила изданию Lenta.Ru врач-диетолог Елена Соломатина.Специалист рекомендует не садиться на строгие диеты после майских праздников. Набрать значительное количество лишних килограммов за такой короткий срок невозможно, прибавка в весе может быть связана с задержкой жидкости."Если ваша проблема связана именно с этим, лучше просто перейти на нормальное частое питание, убрать соль, вернуться к привычному рациону. Можно сделать и разгрузочный день, если цель сбросить килограмм-два", — отметила диетолог.Соломатина также предостерегла от жестких диет и регулярных ограничений в приеме пищи. Организм будет воспринимать голодание, как стрессовую ситуацию и создавать запасы жировой ткани.
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MIA „Rosiya Segodnya“
диета
Врач рассказал, как правильно похудеть после майских праздников
Диетолог порекомендовала не садиться на строгие диеты после праздников.
Резкое ограничение в еде может стать большим стрессом для организма, он начнет еще быстрее накапливать лишние килограммы. В таком случае вернуться к прежним значениям веса будет еще сложнее, сообщила изданию Lenta.Ru врач-диетолог Елена Соломатина.
Специалист рекомендует не садиться на строгие диеты после майских праздников. Набрать значительное количество лишних килограммов за такой короткий срок невозможно, прибавка в весе может быть связана с задержкой жидкости.
"Если ваша проблема связана именно с этим, лучше просто перейти на нормальное частое питание, убрать соль, вернуться к привычному рациону. Можно сделать и разгрузочный день, если цель сбросить килограмм-два", — отметила диетолог.
Соломатина также предостерегла от жестких диет и регулярных ограничений в приеме пищи. Организм будет воспринимать голодание, как стрессовую ситуацию и создавать запасы жировой ткани.