Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели
Кара Делевинь на благотворительном вечере в Нью-Йорке.
Кара Делевинь на благотворительном вечере в Нью-Йорке.
Президент Джо Байден целует первую леди Джилл Байден в Вашингтоне.
Президент Джо Байден целует первую леди Джилл Байден в Вашингтоне.
Гонщики разбиваются во время первого этапа велогонки в Анише, Франция.
Гонщики разбиваются во время первого этапа велогонки в Анише, Франция.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне.
Повара готовят гигантскую "миланесу" в Лухане, Аргентина.
Повара готовят гигантскую "миланесу" в Лухане, Аргентина.
Демонстрация поддержки президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
Демонстрация поддержки президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
Утренняя молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, на крыше в Аджаме, берег Слоновой Кости.
Утренняя молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, на крыше в Аджаме, берег Слоновой Кости.
Конный тореадор во время фестиваля корриды Feria de Abril в Севилье, Испания.
Конный тореадор во время фестиваля корриды Feria de Abril в Севилье, Испания.
Жители Газы в приморском ресторане во время праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан.
Жители Газы в приморском ресторане во время праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан.
Участники Фестиваля фонарей Лотоса в честь предстоящего дня рождения Будды в Сеуле.
Участники Фестиваля фонарей Лотоса в честь предстоящего дня рождения Будды в Сеуле.
Два пугала в креслах во время ежегодной "Ярмарки пугал" в северной итальянской деревне Кастеллар.
Два пугала в креслах во время ежегодной "Ярмарки пугал" в северной итальянской деревне Кастеллар.
Девочки катаются на верблюде во время праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, в Карачи, Пакистан.
Девочки катаются на верблюде во время праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, в Карачи, Пакистан.
Одинокое дерево на вспаханном поле на окраине Франкфурта, Германия.
Одинокое дерево на вспаханном поле на окраине Франкфурта, Германия.
Верующие-мусульмане совершают специальные утренние молитвы в Калькутте, Индия.
Верующие-мусульмане совершают специальные утренние молитвы в Калькутте, Индия.
Люди в типичных севильских костюмах идут по улице во время фестиваля Feria de Abril в Севилье, Испания.
Люди в типичных севильских костюмах идут по улице во время фестиваля Feria de Abril в Севилье, Испания.
Полицейские стоят на страже во время демонстрации студентов возле здания парламента в Коломбо, Шри-Ланка.
Полицейские стоят на страже во время демонстрации студентов возле здания парламента в Коломбо, Шри-Ланка.
Колумбийский певец Малума выступает на сцене вместе с Мадонной во время своего концерта в Медельине, Колумбия.
Колумбийский певец Малума выступает на сцене вместе с Мадонной во время своего концерта в Медельине, Колумбия.
Мальчик идет по пересохшему руслу реки Ямуна в жаркий день в Нью-Дели, Индия.
Мальчик идет по пересохшему руслу реки Ямуна в жаркий день в Нью-Дели, Индия.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой после голосования на избирательном участке в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой после голосования на избирательном участке в Лондоне.