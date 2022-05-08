https://uz.sputniknews.ru/20220508/24431312.html

Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели

Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели

Самые интересные и значимые события уходящей недели - в объективе фотокорреспондентов мировых агентств.

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фото

фото недели

выборы

великобритания

парад победы

победа

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Взгляните на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.Запоминающиеся события и происшествия, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств, — в еженедельной фотоподборке.

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