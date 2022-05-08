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Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели
Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели
Самые интересные и значимые события уходящей недели - в объективе фотокорреспондентов мировых агентств.
2022-05-08T21:59+0500
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фото
фото недели
выборы
великобритания
парад победы
победа
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Взгляните на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.Запоминающиеся события и происшествия, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств, — в еженедельной фотоподборке.
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фото, фото недели, выборы, великобритания, парад победы, победа

Репетиция парада Победы, Met Gala, выборы в Британии — яркие фото недели

21:59 08.05.2022 (обновлено: 08:58 09.05.2022)
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Самые интересные и значимые события уходящей недели — в объективе фотокорреспондентов мировых агентств.
Взгляните на фотографии, собранные из разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе.
Запоминающиеся события и происшествия, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств, — в еженедельной фотоподборке.
© AP Photo / Evan Agostini

Кара Делевинь на благотворительном вечере в Нью-Йорке.

Кара Делевинь на благотворительном вечере в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан
1/22
© AP Photo / Evan Agostini

Кара Делевинь на благотворительном вечере в Нью-Йорке.

© AP Photo / Evan Vucci

Президент Джо Байден целует первую леди Джилл Байден в Вашингтоне.

Президент Джо Байден целует первую леди Джилл Байден в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
2/22
© AP Photo / Evan Vucci

Президент Джо Байден целует первую леди Джилл Байден в Вашингтоне.

© Sputnik / Nina Padalko  / Перейти в фотобанкТяжелый транспортный самолет Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в Москве - Sputnik Узбекистан
3/22
© Sputnik / Nina Padalko
/
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Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
© AFP 2022 / Francois lo Presti

Гонщики разбиваются во время первого этапа велогонки в Анише, Франция.

Гонщики разбиваются во время первого этапа велогонки в Анише, Франция. - Sputnik Узбекистан
4/22
© AFP 2022 / Francois lo Presti

Гонщики разбиваются во время первого этапа велогонки в Анише, Франция.

© AFP 2022 / KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне. - Sputnik Узбекистан
5/22
© AFP 2022 / KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне.

© AP Photo / Victor R. Caivano

Повара готовят гигантскую "миланесу" в Лухане, Аргентина.

Повара готовят гигантскую &quot;миланесу&quot; в Лухане, Аргентина. - Sputnik Узбекистан
6/22
© AP Photo / Victor R. Caivano

Повара готовят гигантскую "миланесу" в Лухане, Аргентина.

© AFP 2022 / Mauro Pimentel

Демонстрация поддержки президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.

Демонстрация поддержки президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Mauro Pimentel

Демонстрация поддержки президента Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.

© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкМестные жители готовят еду на лестничном пролете в подъезде своего дома в Мариуполе.
Местные жители готовят еду на лестничном пролете в подъезде своего дома в Мариуполе - Sputnik Узбекистан
8/22
© Sputnik / Valery Melnikov
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Местные жители готовят еду на лестничном пролете в подъезде своего дома в Мариуполе.
© AFP 2022 / Sia Kambou

Утренняя молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, на крыше в Аджаме, берег Слоновой Кости.

Утренняя молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, на крыше в Аджаме, берег Слоновой Кости. - Sputnik Узбекистан
9/22
© AFP 2022 / Sia Kambou

Утренняя молитва Ид аль-Фитр, посвященная окончанию священного месяца поста Рамадан, на крыше в Аджаме, берег Слоновой Кости.

© AFP 2022 / Cristina Quicler

Конный тореадор во время фестиваля корриды Feria de Abril в Севилье, Испания.

Конный тореадор во время фестиваля корриды Feria de Abril в Севилье, Испания. - Sputnik Узбекистан
10/22
© AFP 2022 / Cristina Quicler

Конный тореадор во время фестиваля корриды Feria de Abril в Севилье, Испания.

© AFP 2022 / Mohammed Abed

Жители Газы в приморском ресторане во время праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан.

Жители Газы в приморском ресторане во время праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан. - Sputnik Узбекистан
11/22
© AFP 2022 / Mohammed Abed

Жители Газы в приморском ресторане во время праздника Ид аль-Фитр, отмечающего окончание священного для мусульман месяца поста Рамадан.

© Sputnik / Valery Melnikov / Перейти в фотобанкМужчина везет тележку неподалеку от металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Мужчина везет тележку с травой неподалеку от металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - Sputnik Узбекистан
12/22
© Sputnik / Valery Melnikov
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Мужчина везет тележку неподалеку от металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Участники Фестиваля фонарей Лотоса в честь предстоящего дня рождения Будды в Сеуле.

Участники Фестиваля фонарей Лотоса в честь предстоящего дня рождения Будды в Сеуле. - Sputnik Узбекистан
13/22
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Участники Фестиваля фонарей Лотоса в честь предстоящего дня рождения Будды в Сеуле.

© AFP 2022 / Marco Bertorello

Два пугала в креслах во время ежегодной "Ярмарки пугал" в северной итальянской деревне Кастеллар.

Два пугала в креслах во время ежегодной &quot;Ярмарки пугал&quot; в северной итальянской деревне Кастеллар. - Sputnik Узбекистан
14/22
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Два пугала в креслах во время ежегодной "Ярмарки пугал" в северной итальянской деревне Кастеллар.

© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

Девочки катаются на верблюде во время праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, в Карачи, Пакистан.

Девочки катаются на верблюде во время праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, в Карачи, Пакистан. - Sputnik Узбекистан
15/22
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum

Девочки катаются на верблюде во время праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадан, в Карачи, Пакистан.

© AP Photo / Michael Probst

Одинокое дерево на вспаханном поле на окраине Франкфурта, Германия.

Одинокое дерево на вспаханном поле на окраине Франкфурта, Германия. - Sputnik Узбекистан
16/22
© AP Photo / Michael Probst

Одинокое дерево на вспаханном поле на окраине Франкфурта, Германия.

© AFP 2022 / Dibyangshu Sarkar

Верующие-мусульмане совершают специальные утренние молитвы в Калькутте, Индия.

Верующие-мусульмане совершают специальные утренние молитвы в Калькутте, Индия. - Sputnik Узбекистан
17/22
© AFP 2022 / Dibyangshu Sarkar

Верующие-мусульмане совершают специальные утренние молитвы в Калькутте, Индия.

© AFP 2022 / Cristina Quicler

Люди в типичных севильских костюмах идут по улице во время фестиваля Feria de Abril в Севилье, Испания.

Люди в типичных севильских костюмах идут по улице во время фестиваля Feria de Abril в Севилье, Испания. - Sputnik Узбекистан
18/22
© AFP 2022 / Cristina Quicler

Люди в типичных севильских костюмах идут по улице во время фестиваля Feria de Abril в Севилье, Испания.

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Полицейские стоят на страже во время демонстрации студентов возле здания парламента в Коломбо, Шри-Ланка.

Полицейские стоят на страже во время демонстрации студентов возле здания парламента в Коломбо, Шри-Ланка. - Sputnik Узбекистан
19/22
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Полицейские стоят на страже во время демонстрации студентов возле здания парламента в Коломбо, Шри-Ланка.

© AFP 2022 / Fredy Builes

Колумбийский певец Малума выступает на сцене вместе с Мадонной во время своего концерта в Медельине, Колумбия.

Колумбийский певец Малума выступает на сцене вместе с Мадонной во время своего концерта в Медельине, Колумбия. - Sputnik Узбекистан
20/22
© AFP 2022 / Fredy Builes

Колумбийский певец Малума выступает на сцене вместе с Мадонной во время своего концерта в Медельине, Колумбия.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Мальчик идет по пересохшему руслу реки Ямуна в жаркий день в Нью-Дели, Индия.

Мальчик идет по пересохшему руслу реки Ямуна в жаркий день в Нью-Дели, Индия. - Sputnik Узбекистан
21/22
© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Мальчик идет по пересохшему руслу реки Ямуна в жаркий день в Нью-Дели, Индия.

© AP Photo / Matt Dunham

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой после голосования на избирательном участке в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой после голосования на избирательном участке в Лондоне. - Sputnik Узбекистан
22/22
© AP Photo / Matt Dunham

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой после голосования на избирательном участке в Лондоне.

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