https://uz.sputniknews.ru/20220508/komanda-minoborony-uzbekistana-zanyala-pervoe-mesto-v-dog-biatlone-24433994.html

Команда Минобороны Узбекистана заняла первое место в дог-биатлоне — видео

Команда Минобороны Узбекистана заняла первое место в дог-биатлоне — видео

Соревнования проходили с 4 по 7 мая в центре подготовки специалистов и служебных собак Минобороны.

2022-05-08T19:25+0500

2022-05-08T19:25+0500

2022-05-09T09:10+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Состязание по дог-биатлону проходило между командами министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных сил Узбекистана. Соревнование было посвящено Дню памяти и почестей, сообщает пресс-служба Минобороны.Участие приняли команды Минобороны, МВД, МЧС, Пограничных войск СГБ, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета.По итогам соревнований первое место заняли мужская и женская команды Министерства обороны Узбекистана, повторив свой прошлогодний успех. На втором месте расположилась сборная МВД, а на третьем — служба охраны Национальной гвардии, караульные войска МВД и команда "Бургут-1" СГБ.Соревнования длились три дня, с 4 по 7 мая. Команды боролись за призовые места в различных номинациях: "Дог-биатлон, "Индивидуальный забег", "Преодоление 300-метровой полосы препятствий", "За волю к победе", "Дог-биатлон, индивидуальный забег на 3 200 метров", "Эстафета дог-биатлона".По итогам соревновательных дней были определены победители. В церемонии награждения принял участие глава Минобороны генерал-лейтенант Баходир Курбанов, который вручил победителям дипломы, кубки и ценные подарки.Ранее таможенники Узбекистана подарили таджикским коллегам десять собак-профессионалов, умеющих искать наркотики.Животные прошли обучение в Национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Церемония их передачи прошла на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области.В ней поучаствовали заместители руководителей таможенных служб двух стран.

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