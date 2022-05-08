https://uz.sputniknews.ru/20220508/mogila-neizvestnogo-soldata-u-kremlevskoy-steny-24435496.html

Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Могила Неизвестного солдата – памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны.

2022-05-08T23:00+0500

2022-05-08T23:00+0500

2022-05-09T08:57+0500

день победы

могила неизвестного солдата

кремль

памятник

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Первая Могила Неизвестного Солдата была сооружена 11 ноября 1920 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне (Великобритания) в память жертв Первой мировой войны. В 1921-м такой мемориал создали под Триумфальной аркой в Париже (Франция), а в 1923 году там зажгли Вечный огонь.Позже были сооружены могилы Неизвестного солдата и в других странах.В Советской России первый подобный памятник, названный "Борцам революции", открыли на Марсовом поле в Петрограде (в 1924-1991 годах – Ленинград, с 1991-го – Санкт-Петербург) 7 ноября 1919 года (с 1957-го горит Вечный огонь).Память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) увековечена многими мемориальными сооружениями, в том числе могилами Неизвестного солдата в ряде городов страны.В Москве мемориал "Могила Неизвестного Солдата сооружен" в Александровском саду у Кремлевской стены. Прах неизвестного солдата был перенесен сюда в дни 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой в 1966-м из братской могилы, расположенной на 40-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград). Здесь зимой 1941 года проходила линия обороны Москвы и велись активные боевые действия по защите столицы. На этом рубеже были произнесены слова: "Отступать некуда, за нами — Москва".Второго декабря 1966-го братскую могилу вскрыли и подняли прах одного из погребенных, у которого сохранилась форма, позволившая определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли.Останки неизвестного солдата поместили в гроб, увитый оранжево-черной лентой – символом солдатского ордена Славы, а на крышке гроба поместили каску образца 1941 года. До утра следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба стояли в почетном карауле молодые солдаты и ветераны войны. Третьего декабря в 11.45 его установили на открытой машине, и траурная процессия, состоявшая из сопровождавшего гроб почетного караула и 50 рабочих, двинулась по Ленинградскому шоссе в Москву.В столице гроб перенесли на артиллерийский лафет и в сопровождении солдат почетного караула и участников войны, с развернутым боевым знаменем под звуки траурного марша военного духового оркестра доставили к постоянному месту захоронения у Кремлевской стены.На Манежной площади память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили митингом. После его окончания под три артиллерийских залпа и гимн Советского Союза гроб с останками неизвестного солдата опустили в могилу в Александровском саду. Завершил церемонию торжественный марш батальонов Московского гарнизона по Манежной площади.На месте захоронения праха у Кремлевской стены 8 мая 1967 года открыли мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" и зажгли Вечный огонь славы, который вырывается из середины бронзовой звезды, размещенной в центре зеркально отполированного черного квадрата из лабрадора, обрамленного площадкой из красного гранита. Факел для этого доставили из Ленинграда, где он был зажжен от Вечного огня на Марсовом поле.На гранитной плите надгробия начертано: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".Надгробная плита могилы-памятника увенчана объемной бронзовой композицией: солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени (установлена в 1975 году).Слева от надгробия – стена из кварцита с надписью: "Павшим за Родину. 1941-1945".Справа – гранитная аллея, где расположены блоки из темно-красного порфира с замурованными в них капсулами с землей городов-героев с мест кровопролитных боев Великой Отечественной войны. На каждом из них имеется название города-героя и изображение медали "Золотая Звезда". Вначале было всего шесть блоков с землей из городов-героев Ленинграда, Киева, Волгограда (в 2004-м название заменено на Сталинград), Одессы, Севастополя и крепости-героя Бреста. В 1970-е годы, с присвоением этого почетного звания новым городам, в ряду блоков появились еще четыре – с землей из Минска, Керчи, Новороссийска и Тулы, а в 1986-м – из Мурманска и Смоленска.Далее от аллеи городов-героев размещен памятный знак в честь городов воинской славы, открытый в 2010 году. Он представляет собой лежащую на постаменте стелу высотой около метра и длиной порядка 10 метров, выполненную из красного гранита. На ней надписи "Города воинской славы" и поименный список самих городов.Указом президента РФ от 8 декабря 1997 года у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве был установлен постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. Согласно документу, смена караула на посту происходит ежедневно каждый час с восьми до двадцати часов. В исключительных случаях по решению руководителя Федеральной службы охраны РФ почетный караул может выставляться в другое время.Указом президента России от 17 ноября 2009-м для сохранения историко-культурного наследия народов РФ мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Он был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.В тот же год началась реконструкция мемориала. В связи с работами Вечный огонь 27 декабря 2009 года был перенесен на Поклонную гору в парк Победы. Двадцать третьего февраля 2010-го, после завершения ремонтных работ, его вернули к Кремлевской стене. Восьмого мая 2010 года Общенациональный мемориал воинской славы был торжественно открыт после реконструкции.Мемориал "Могила Неизвестного Солдата" в Москве является местом возложения венков в дни праздников, его посещают ветераны, многочисленные туристы и иностранные делегации, в том числе прибывающие в столицу с официальными визитами главы других государств и правительств.Третьего декабря – день торжественного захоронения праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — с 2014 года в России отмечается как День неизвестного солдата.Памятная дата была установлена законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября 2014-го, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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могила неизвестного солдата, кремль, памятник