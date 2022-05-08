https://uz.sputniknews.ru/20220508/na-stroitelstvo-studencheskix-obschejitiy-budut-vydelyat-3-mlrd-sumov-v-god-24430001.html
На строительство студенческих общежитий будут выделять 3 млрд сумов в год
На строительство студенческих общежитий будут выделять 3 млрд сумов в год
Государство покроет до 50% расходов на строительство согласно смете объекта.
2022-05-08T17:39+0500
2022-05-08T17:39+0500
2022-05-09T09:16+0500
экономика
студент
общежитие
строительство
государство
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Правительство разработало порядок выделения субсидий для строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает Минюст Узбекистана.Отбор предпринимателей для строительных проектов будет проходить по результатам тендеров. Заключенное соглашение ГЧП вносится в реестр, а уже затем предприниматель направляет госпартнеру-вузу заявку на выделение субсидии.Вуз рассмотрит ее и передаст в Минвуз, который примет решение о выделении субсидии.Размер выделяемой субсидии может достигать 50% от расходов на каждого студента по смете проекта, но не может превышать максимальный размер — 27 млн сумов (100 БРВ).До начала строительных работ предпринимателю также будет выплачиваться авансом 15% от общей стоимости проекта. Деньги будут перечислены на счет в течение двух рабочих дней.Остальные средства за вычетом выделенных ранее денег поступят на счет в течение трех дней после подписания акта о выполнении работ.В случае если предприниматель профинансирует строительство общежития на 400 мест за свой счет, то за каждого студента из средств Госбюджета будет выделены субсидии в размере 20 БРВ.В Узбекистане в текущем году планируют построить 47 общежитий на 400 мест каждое, а до конца 2025 года — 228 общежитий.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
студент, общежитие, строительство, государство
На строительство студенческих общежитий будут выделять 3 млрд сумов в год
17:39 08.05.2022 (обновлено: 09:16 09.05.2022)
Государство покроет до 50% расходов на строительство согласно смете объекта.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik.
Правительство разработало порядок
выделения субсидий для строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщает Минюст Узбекистана.
Отбор предпринимателей для строительных проектов будет проходить по результатам тендеров. Заключенное соглашение ГЧП вносится в реестр, а уже затем предприниматель направляет госпартнеру-вузу заявку на выделение субсидии.
Вуз рассмотрит ее и передаст в Минвуз, который примет решение о выделении субсидии.
Размер выделяемой субсидии может достигать 50% от расходов на каждого студента по смете проекта, но не может превышать максимальный размер — 27 млн сумов (100 БРВ).
До начала строительных работ предпринимателю также будет выплачиваться авансом 15% от общей стоимости проекта. Деньги будут перечислены на счет в течение двух рабочих дней.
Остальные средства за вычетом выделенных ранее денег поступят на счет в течение трех дней после подписания акта о выполнении работ.
В случае если предприниматель профинансирует строительство общежития на 400 мест за свой счет, то за каждого студента из средств Госбюджета будет выделены субсидии в размере 20 БРВ.
В Узбекистане в текущем году планируют построить 47 общежитий на 400 мест каждое, а до конца 2025 года — 228 общежитий.