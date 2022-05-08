https://uz.sputniknews.ru/20220508/postradavshie-ot-pojarov-v-krasnoyarskom-krae-nachnut-poluchat-vyplaty-s-11-maya-24428120.html

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать выплаты с 11 мая

Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать выплаты с 11 мая

В четырех районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары.

2022-05-08T14:28+0500

2022-05-08T14:28+0500

2022-05-09T09:25+0500

пожар

выплата

красноярский край

район

ликвидация

россия

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае получат единовременную адресную помощь с 11 мая. Она составит 15 тыс. рублей или почти 2 млн 524 тыс. сумов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.По заявлению пресс-службы края, пострадавшие семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер, в свою очередь, составит от 20 до 50 тыс. рублей (от 3 млн з51 тыс. до 8 млн 378 тыс. сумов).Также губернатор Красноярского края распорядился решить вопрос с жильем для погорельцев. Власти региона в данное время рассматривают различные варианты помощи – жилищные сертификаты для желающих приобрести жилье. Помимо этого, можно выбрать вариант строительства дома за счет средств краевого бюджета.Ранее стало известно, что пожары ликвидировали в четырех районах края.Работа по ликвидации пожаров в других районах все еще продолжается.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.

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пожар, выплата, красноярский край, район, ликвидация