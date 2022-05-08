https://uz.sputniknews.ru/20220508/postradavshie-ot-pojarov-v-krasnoyarskom-krae-nachnut-poluchat-vyplaty-s-11-maya-24428120.html
Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать выплаты с 11 мая
Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать выплаты с 11 мая
В четырех районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары.
2022-05-08T14:28+0500
2022-05-08T14:28+0500
2022-05-09T09:25+0500
пожар
выплата
красноярский край
район
ликвидация
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае получат единовременную адресную помощь с 11 мая. Она составит 15 тыс. рублей или почти 2 млн 524 тыс. сумов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.По заявлению пресс-службы края, пострадавшие семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер, в свою очередь, составит от 20 до 50 тыс. рублей (от 3 млн з51 тыс. до 8 млн 378 тыс. сумов).Также губернатор Красноярского края распорядился решить вопрос с жильем для погорельцев. Власти региона в данное время рассматривают различные варианты помощи – жилищные сертификаты для желающих приобрести жилье. Помимо этого, можно выбрать вариант строительства дома за счет средств краевого бюджета.Ранее стало известно, что пожары ликвидировали в четырех районах края.Работа по ликвидации пожаров в других районах все еще продолжается.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
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пожар, выплата, красноярский край, район, ликвидация
Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начнут получать выплаты с 11 мая
14:28 08.05.2022 (обновлено: 09:25 09.05.2022)
В четырех районах Красноярского края полностью ликвидировали пожары.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik.
Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае получат единовременную адресную помощь с 11 мая. Она составит 15 тыс. рублей или почти 2 млн 524 тыс. сумов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.
"Пострадавшие от пожаров жители края начнут получать первые выплаты с 11 мая. По поручению губернатора... сотрудники соцзащиты проводят сбор всех необходимых документов на местах. Единовременная адресная матпомощь в размере 15 тысяч рублей начнет поступать после выходных", — говорится в сообщении.
По заявлению пресс-службы края, пострадавшие семьи и одиноко проживающие граждане смогут получить единовременную выплату из краевого резервного фонда. Ее размер, в свою очередь, составит от 20 до 50 тыс. рублей (от 3 млн з51 тыс. до 8 млн 378 тыс. сумов).
Также губернатор Красноярского края распорядился решить вопрос с жильем для погорельцев. Власти региона в данное время рассматривают различные варианты помощи – жилищные сертификаты для желающих приобрести жилье. Помимо этого, можно выбрать вариант строительства дома за счет средств краевого бюджета.
Ранее стало известно, что пожары ликвидировали в четырех районах края.
"В четырех районах Красноярского края пожар полностью ликвидирован — в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 квадратный метр", — рассказали в пресс-службе МЧС региона.
Работа по ликвидации пожаров в других районах все еще продолжается.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, погибли пять человек, 19 пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.