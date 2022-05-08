https://uz.sputniknews.ru/20220508/putin-pozdravil-uzbekistan-s-godovschinoy-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-24429065.html
Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Президент России: сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран.
2022-05-08T14:51+0500
2022-05-08T14:51+0500
2022-05-09T09:23+0500
день победы
владимир путин
узбекистан
день победы
победа
годовщина
великая отечественная война
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1145/56/11455672_0:71:2271:1348_1920x0_80_0_0_697aced61ba1aea9d63815d4593bc799.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.Известно, что поздравительные послания были направлены в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую Народную республику (ДНР), Луганскую Народную республику (ЛНР), а также народам Грузии и Украины.В своих поздравлениях Путин особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.Также российский лидер пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.В поздравлениях главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сегодня военнослужащие республик, как и их предки, "плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны", выразив уверенность, что, "как и в 1945 году, Победа будет за нами".Кроме этого, в поздравлении, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, глава России особо выделил недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.Помимо прочего, обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Владимир Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1145/56/11455672_57:0:2214:1618_1920x0_80_0_0_be75726386b93c4c371d2a0e094861c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, узбекистан, день победы, победа, годовщина, великая отечественная война, президент
Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
14:51 08.05.2022 (обновлено: 09:23 09.05.2022)
Президент России: сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Великой Победы. Об этом сообщает
пресс-служба российского президента.
Известно, что поздравительные послания были направлены в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую Народную республику (ДНР), Луганскую Народную республику (ЛНР), а также народам Грузии и Украины.
В своих поздравлениях Путин особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.
"Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – подчеркнул президент.
Также российский лидер пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
В поздравлениях главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сегодня военнослужащие республик, как и их предки, "плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны", выразив уверенность, что, "как и в 1945 году, Победа будет за нами".
Кроме этого, в поздравлении, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, глава России особо выделил недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.
"К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне", — подчеркнул президент.
Помимо прочего, обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Владимир Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.