https://uz.sputniknews.ru/20220508/putin-pozdravil-uzbekistan-s-godovschinoy-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-24429065.html

Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Путин поздравил Узбекистан с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Президент России: сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран.

2022-05-08T14:51+0500

2022-05-08T14:51+0500

2022-05-09T09:23+0500

день победы

владимир путин

узбекистан

день победы

победа

годовщина

великая отечественная война

президент

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 77-й годовщиной Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.Известно, что поздравительные послания были направлены в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую Народную республику (ДНР), Луганскую Народную республику (ЛНР), а также народам Грузии и Украины.В своих поздравлениях Путин особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.Также российский лидер пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.В поздравлениях главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что сегодня военнослужащие республик, как и их предки, "плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны", выразив уверенность, что, "как и в 1945 году, Победа будет за нами".Кроме этого, в поздравлении, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, глава России особо выделил недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.Помимо прочего, обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Владимир Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

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владимир путин, узбекистан, день победы, победа, годовщина, великая отечественная война, президент