https://uz.sputniknews.ru/20220508/s-pesney-na-front-kak-blagodarya-tamare-xanum-postroili-tank-vo-vremya-vov-24433296.html

С песней на фронт: как благодаря Тамаре Ханум построили танк во время ВОВ

С песней на фронт: как благодаря Тамаре Ханум построили танк во время ВОВ

В День памяти и почестей Sputnik публикует уникальные воспоминания певицы и танцовщицы Тамары Ханум – о выступлениях на фронте и личном вкладе в усиление вооружения Советской Армии.

2022-05-08T21:31+0500

2022-05-08T21:31+0500

2022-05-09T09:05+0500

день победы

великая отечественная война

танк

песня

день памяти и почестей

армия

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Всю сознательную жизнь Тамара Ханум записывала свои воспоминания в тетрадях, дневниках, на бумажных салфетках и газетах. Когда Тамары Артемовны не стало, они легли в основу книги "Моя жизнь. Воспоминания о себе и выдающихся деятелях искусств Узбекистана". Автор-составитель уникального издания - исследователь узбекской хореографии Любовь Авдеева.В книге девять глав и каждая из них рассказывает о разных, но самых важных периодах жизни легендарной артистки – детстве, юности, концертах, о собственном жанре, который она изобрела. Но особый след в жизни Ханум оставила Великая Отечественная война – ей посвящена отдельная часть книги.Танк, дошедший до БерлинаНе все знают, что благодаря своим выступлениям Тамара Ханум оказала существенную материальную помощь фронту. Первым значительным взносом стала Сталинская премия, которую она получила весной 1941 года. А через три месяца началась Великая Отечественная война, и Ханум, не задумываясь, перевела премию в Фонд обороны Союза ССР.Как пишет Любовь Авдеева, туда же артистка и ее ансамбль позже переводили все сборы от концертов. На эти деньги удалось в том числе построить танк №77 и самолет.По словам старшего научного сотрудника дома-музея Тамары Ханум Шоисты Алиевой, через несколько лет этот самый танк дошел до Берлина. Сегодня макет этой боевой машины можно увидеть в экспозиции музея.В июне 1941-го ансамбль направил в Москву телеграмму с просьбой разрешить им выступать на фронте. Артистам ответили, что вызовут, но пока необходимо провести гастроли по Средней Азии – фронту нужны деньги.Выступала артистка и в пользу эвакуированных в Узбекистан детей. Первый концерт состоялся в январе 1942 года.Направление на фронтВ том же 1942-м Тамару Ханум с ансамблем наконец-то вызвали в штаб Среднеазиатского военного округа. Музыканты получили долгожданное направление на Закавказский фронт, в город Поти. Там, на море, шли ожесточенные бои. К слову, именно на фронтах шла основная работа ансамбля, нередко прямо в окопах.Однако в этом городе артистке навсегда запомнились два выступления: концерт в подземелье, где ей светили фонариками, и проводы десанта в бой.Как вспоминала Ханум, в день проводов дул сильный ветер. Она с моряками стояла на пристани, откуда бойцы должны были уйти в море.Как пишет Авдеева, Тамару Ханум солдаты ждали особенно, ведь она исполняла песни всех народов Союза. Политруки заранее готовили перечень национальностей бойцов своей части, и Ханум пела песни на их языках.Песни народов мираВскоре ансамбль перевели в Иран для обслуживания частей Красной Армии. По дороге музыканты остановились в Ереване, где выступали в госпиталях, вспоминала артистка. Затем – на пограничной армяно-иранской заставе.В Иране ансамбль провел почти два месяца. Там артистка записала много песен: армянских, азербайджанских, даже узбекских и французских. И всего две иранские. Одну из них – "Бастэс дам" ("В плену любви") она потом исполняла много лет.Первое время, как рассказывала Тамара Ханум, они дарили красноармейцам подарки: небольшие мешочки с дарами узбекской земли, прежде всего, свежими яблоками.Весной 1943-го ансамбль перебазировали в Монголию. Там Тамара Ханум готовилась к концертам прямо в юрте.Вдруг кто-то улыбнетсяОтдельные воспоминания артистки посвящены Ленинграду. Туда ансамбль приехал вскоре после прорыва блокады. Состав прибыл ранним пасмурным утром, вспоминала Тамара Ханум. Из окон она видела ослабленных людей, медленно передвигавшихся по израненным улицам.Зрительный зал медленно, но все же заполнялся людьми.Когда концерт начался, зрители будто не реагировали. Но от номера к номеру атмосфера теплела, люди начинали улыбаться. К тому же ансамбль смог привезти им подарки – мешочки с яблоками, орехами, изюмом, курагой.После окончания войны начались поездки по воинским частям и обязательные выступления перед горожанами, только что ее пережившими. А еще впереди было восстановление разрушенных городов и многочисленные стройки.Артистка закончила войну в звании капитана. Она получила огромное количество писем, приказов и благодарностей. Некоторые из них сегодня хранятся в ее музее. Как и многочисленные ордена, медали и почетные знаки. Здесь же, среди уникальных концертных нарядов, почетное место занимает и капитанский мундир Тамары Ханум.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

великая отечественная война, танк, песня, день памяти и почестей, армия