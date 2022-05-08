https://uz.sputniknews.ru/20220508/s-pesney-na-front-kak-blagodarya-tamare-xanum-postroili-tank-vo-vremya-vov-24433296.html
С песней на фронт: как благодаря Тамаре Ханум построили танк во время ВОВ
С песней на фронт: как благодаря Тамаре Ханум построили танк во время ВОВ
В День памяти и почестей Sputnik публикует уникальные воспоминания певицы и танцовщицы Тамары Ханум – о выступлениях на фронте и личном вкладе в усиление вооружения Советской Армии.
2022-05-08T21:31+0500
2022-05-08T21:31+0500
2022-05-09T09:05+0500
день победы
великая отечественная война
танк
песня
день памяти и почестей
армия
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Всю сознательную жизнь Тамара Ханум записывала свои воспоминания в тетрадях, дневниках, на бумажных салфетках и газетах. Когда Тамары Артемовны не стало, они легли в основу книги "Моя жизнь. Воспоминания о себе и выдающихся деятелях искусств Узбекистана". Автор-составитель уникального издания - исследователь узбекской хореографии Любовь Авдеева.В книге девять глав и каждая из них рассказывает о разных, но самых важных периодах жизни легендарной артистки – детстве, юности, концертах, о собственном жанре, который она изобрела. Но особый след в жизни Ханум оставила Великая Отечественная война – ей посвящена отдельная часть книги.Танк, дошедший до БерлинаНе все знают, что благодаря своим выступлениям Тамара Ханум оказала существенную материальную помощь фронту. Первым значительным взносом стала Сталинская премия, которую она получила весной 1941 года. А через три месяца началась Великая Отечественная война, и Ханум, не задумываясь, перевела премию в Фонд обороны Союза ССР.Как пишет Любовь Авдеева, туда же артистка и ее ансамбль позже переводили все сборы от концертов. На эти деньги удалось в том числе построить танк №77 и самолет.По словам старшего научного сотрудника дома-музея Тамары Ханум Шоисты Алиевой, через несколько лет этот самый танк дошел до Берлина. Сегодня макет этой боевой машины можно увидеть в экспозиции музея.В июне 1941-го ансамбль направил в Москву телеграмму с просьбой разрешить им выступать на фронте. Артистам ответили, что вызовут, но пока необходимо провести гастроли по Средней Азии – фронту нужны деньги.Выступала артистка и в пользу эвакуированных в Узбекистан детей. Первый концерт состоялся в январе 1942 года.Направление на фронтВ том же 1942-м Тамару Ханум с ансамблем наконец-то вызвали в штаб Среднеазиатского военного округа. Музыканты получили долгожданное направление на Закавказский фронт, в город Поти. Там, на море, шли ожесточенные бои. К слову, именно на фронтах шла основная работа ансамбля, нередко прямо в окопах.Однако в этом городе артистке навсегда запомнились два выступления: концерт в подземелье, где ей светили фонариками, и проводы десанта в бой.Как вспоминала Ханум, в день проводов дул сильный ветер. Она с моряками стояла на пристани, откуда бойцы должны были уйти в море.Как пишет Авдеева, Тамару Ханум солдаты ждали особенно, ведь она исполняла песни всех народов Союза. Политруки заранее готовили перечень национальностей бойцов своей части, и Ханум пела песни на их языках.Песни народов мираВскоре ансамбль перевели в Иран для обслуживания частей Красной Армии. По дороге музыканты остановились в Ереване, где выступали в госпиталях, вспоминала артистка. Затем – на пограничной армяно-иранской заставе.В Иране ансамбль провел почти два месяца. Там артистка записала много песен: армянских, азербайджанских, даже узбекских и французских. И всего две иранские. Одну из них – "Бастэс дам" ("В плену любви") она потом исполняла много лет.Первое время, как рассказывала Тамара Ханум, они дарили красноармейцам подарки: небольшие мешочки с дарами узбекской земли, прежде всего, свежими яблоками.Весной 1943-го ансамбль перебазировали в Монголию. Там Тамара Ханум готовилась к концертам прямо в юрте.Вдруг кто-то улыбнетсяОтдельные воспоминания артистки посвящены Ленинграду. Туда ансамбль приехал вскоре после прорыва блокады. Состав прибыл ранним пасмурным утром, вспоминала Тамара Ханум. Из окон она видела ослабленных людей, медленно передвигавшихся по израненным улицам.Зрительный зал медленно, но все же заполнялся людьми.Когда концерт начался, зрители будто не реагировали. Но от номера к номеру атмосфера теплела, люди начинали улыбаться. К тому же ансамбль смог привезти им подарки – мешочки с яблоками, орехами, изюмом, курагой.После окончания войны начались поездки по воинским частям и обязательные выступления перед горожанами, только что ее пережившими. А еще впереди было восстановление разрушенных городов и многочисленные стройки.Артистка закончила войну в звании капитана. Она получила огромное количество писем, приказов и благодарностей. Некоторые из них сегодня хранятся в ее музее. Как и многочисленные ордена, медали и почетные знаки. Здесь же, среди уникальных концертных нарядов, почетное место занимает и капитанский мундир Тамары Ханум.
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великая отечественная война, танк, песня, день памяти и почестей, армия
С песней на фронт: как благодаря Тамаре Ханум построили танк во время ВОВ
21:31 08.05.2022 (обновлено: 09:05 09.05.2022)
В День памяти и почестей Sputnik публикует уникальные воспоминания певицы и танцовщицы Тамары Ханум – о выступлениях на фронте и личном вкладе в усиление вооружения Советской армии.
Всю сознательную жизнь Тамара Ханум записывала свои воспоминания в тетрадях, дневниках, на бумажных салфетках и газетах. Когда Тамары Артемовны не стало, они легли в основу книги "Моя жизнь. Воспоминания о себе и выдающихся деятелях искусств Узбекистана". Автор-составитель уникального издания - исследователь узбекской хореографии Любовь Авдеева.
В книге девять глав и каждая из них рассказывает о разных, но самых важных периодах жизни легендарной артистки – детстве, юности, концертах, о собственном жанре, который она изобрела. Но особый след в жизни Ханум оставила Великая Отечественная война – ей посвящена отдельная часть книги.
Танк, дошедший до Берлина
Не все знают, что благодаря своим выступлениям Тамара Ханум оказала существенную материальную помощь фронту. Первым значительным взносом стала Сталинская премия, которую она получила весной 1941 года. А через три месяца началась Великая Отечественная война, и Ханум, не задумываясь, перевела премию в Фонд обороны Союза ССР.
Как пишет Любовь Авдеева, туда же артистка и ее ансамбль позже переводили все сборы от концертов. На эти деньги удалось в том числе построить танк №77 и самолет.
По словам старшего научного сотрудника дома-музея Тамары Ханум Шоисты Алиевой, через несколько лет этот самый танк дошел до Берлина. Сегодня макет этой боевой машины можно увидеть в экспозиции музея.
В июне 1941-го ансамбль направил в Москву телеграмму с просьбой разрешить им выступать на фронте. Артистам ответили, что вызовут, но пока необходимо провести гастроли по Средней Азии – фронту нужны деньги.
"Весь 1941 год – лето, осень, зиму мы колесили по Киргизии и Узбекистану", — вспоминала Тамара Ханум.
Выступала артистка и в пользу эвакуированных в Узбекистан детей. Первый концерт состоялся в январе 1942 года.
Направление на фронт
В том же 1942-м Тамару Ханум с ансамблем наконец-то вызвали в штаб Среднеазиатского военного округа. Музыканты получили долгожданное направление на Закавказский фронт, в город Поти. Там, на море, шли ожесточенные бои. К слову, именно на фронтах шла основная работа ансамбля, нередко прямо в окопах.
"Мы переплывали на катерах по кипящему от снарядов морю с одного корабля на другой, страха не испытывали, видимо, потому, что стремились вовремя успеть на нужный корабль, где в "ноль-ноль" часов нас ждут моряки. Никакой клуб не мог бы вместить всех зрителей, и поэтому концерты давали прямо на палубе. Нередко не успевали мы перебраться на другой корабль, как на том, где только что пели и плясали, начинался кромешный ад", — вспоминала Тамара Ханум.
Однако в этом городе артистке навсегда запомнились два выступления: концерт в подземелье, где ей светили фонариками, и проводы десанта в бой.
Как вспоминала Ханум, в день проводов дул сильный ветер. Она с моряками стояла на пристани, откуда бойцы должны были уйти в море.
"Заиграла гармонь, все пустились в пляс вокруг меня, а я с ними… Они погрузились на подлодку, отплыли, помахали нам бескозырками. На другой день нам объявили, что лодка не вернулась, погибли все", — вспоминала Тамара Ханум.
Как пишет Авдеева, Тамару Ханум солдаты ждали особенно, ведь она исполняла песни всех народов Союза. Политруки заранее готовили перечень национальностей бойцов своей части, и Ханум пела песни на их языках.
Песни народов мира
Вскоре ансамбль перевели в Иран для обслуживания частей Красной Армии. По дороге музыканты остановились в Ереване, где выступали в госпиталях, вспоминала артистка. Затем – на пограничной армяно-иранской заставе.
"Командир нам сказал, что там служит много узбеков", — уточняла Ханум.
В Иране ансамбль провел почти два месяца. Там артистка записала много песен: армянских, азербайджанских, даже узбекских и французских. И всего две иранские. Одну из них – "Бастэс дам" ("В плену любви") она потом исполняла много лет.
"Так, с 1942 года я стала исполнительницей не только танцев и песен наших народов, но и народов мира", — объясняла Ханум.
Первое время, как рассказывала Тамара Ханум, они дарили красноармейцам подарки: небольшие мешочки с дарами узбекской земли, прежде всего, свежими яблоками.
"На улице трещал мороз, а зал хрустел, кусая сочные плоды", — писала Тамара Ханум.
Весной 1943-го ансамбль перебазировали в Монголию. Там Тамара Ханум готовилась к концертам прямо в юрте.
"Вскоре выяснилось, что наш концерт должен быть небольшим, ибо мы должны через каждый час снова и снова выступать перед новыми группами бойцов. Так, с утра до вечера мы дали семь концертов", — рассказывает в своей книге Тамара Ханум.
Вдруг кто-то улыбнется
Отдельные воспоминания артистки посвящены Ленинграду. Туда ансамбль приехал вскоре после прорыва блокады. Состав прибыл ранним пасмурным утром, вспоминала Тамара Ханум. Из окон она видела ослабленных людей, медленно передвигавшихся по израненным улицам.
"На душе было так тоскливо, хоть отменяй концерт! И все же жила какая-то маленькая надежда: а вдруг кто-то оттает, улыбнется", — писала Ханум.
Зрительный зал медленно, но все же заполнялся людьми.
"Перед каждым концертом я волнуюсь, но в этот вечер мое состояние нельзя определить этим словом. Это была такая боль, которую я хотела высказать в каком-то значительном слове, — я лихорадочно искала это слово", — рассказывала Тамара Ханум.
Когда концерт начался, зрители будто не реагировали. Но от номера к номеру атмосфера теплела, люди начинали улыбаться. К тому же ансамбль смог привезти им подарки – мешочки с яблоками, орехами, изюмом, курагой.
"Всех нас охватил какой-то необыкновенный, видимо, нервный экстаз. Когда концерт кончился, на сцену вышло несколько зрителей, они благодарили, а из зала неслись возгласы: "Спасибо! Рахмат!", — писала о блокадниках Тамара Ханум.
После окончания войны начались поездки по воинским частям и обязательные выступления перед горожанами, только что ее пережившими. А еще впереди было восстановление разрушенных городов и многочисленные стройки.
"На Украине и в Донбассе, в многострадальной Беларуси, в Сталинграде, в центре России. И везде песню считали полноправной участницей строек. Наше искусство было "в строю!" — вспоминала Тамара Ханум.
Артистка закончила войну в звании капитана. Она получила огромное количество писем, приказов и благодарностей. Некоторые из них сегодня хранятся в ее музее. Как и многочисленные ордена, медали и почетные знаки. Здесь же, среди уникальных концертных нарядов, почетное место занимает и капитанский мундир Тамары Ханум.