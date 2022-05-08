https://uz.sputniknews.ru/20220508/tadjikskie-pogranichniki-pereshli-v-rejim-povyshennoy-boevoy-gotovnosti-24432488.html

Таджикские пограничники перешли в режим повышенной боевой готовности

Таджикские пограничники перешли в режим повышенной боевой готовности

В ГКНБ Таджикистана назвали причину ЧП на границе с Афганистаном: пули попали на территорию республики из-за конфликта талибов* с ИГ**.

2022-05-08T17:16+0500

2022-05-08T17:16+0500

2022-05-09T09:18+0500

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Военнослужащие Таджикистана находятся в режиме повышенной боевой готовности из-за происшествия на таджикско-афганской границе. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.Ранее в Таджикистане подтвердили нападение со стороны Афганистана. Инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области. Военнослужащие и местные жители не пострадали.Автомобиль Toyota, из которого злоумышленники вели огонь сгорел, а сами они скрылись.Согласно заявлениям представителей ГКНБ, атака на территорию Таджикистана произошла в результате столкновения между радикалами и участниками "Исламского государства"** в Афганистане.Также там отметили, что таджикистанские военнослужащие поддерживают безопасность в стране и полностью контролируют ситуацию.По заявлению ведомства, в данное время обстановка на границе стабильная.Согласно данным афганских СМИ, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на границе Таджикистана и Афганистана в районе Ходжа провинции Тахар. После этого они скрылись.Как сообщает один их журналистов, таджикистанские военные открыли ответный огонь.В СМИ Афганистана заявляют, что талибы* возложили ответственность за происшествие на террористов "Исламского государства"**. Помимо этого, есть информация, что атаку подготовили боевики организации "Джамаат Ансаруллах"**.Напоминаем: информация об ударах со стороны Афганистана по странам Центральной Азии поступает не в первый раз.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** — террористические организации, запрещенные в России

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таджикистан, пограничники, афганистан, граница, пули, чп, талиб, игил, исламское государство