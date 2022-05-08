https://uz.sputniknews.ru/20220508/v-tadjikistane-rasskazali-o-raketnom-udare-so-storony-afganistana-24426973.html

В Таджикистане рассказали о ракетном ударе со стороны Афганистана

В Таджикистане рассказали о ракетном ударе со стороны Афганистана

Афганские террористы обстреляли Таджикистан - подробности в нашем материале.

2022-05-08T12:35+0500

2022-05-08T12:35+0500

2022-05-09T09:30+0500

происшествия

таджикистан

афганистан

ракета

удар

террористы

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Пограничная служба Таджикистана подтвердила ракетный удар со стороны Афганистана. Сообщается, что четыре снаряда упали в реку Амударья, а еще три приземлились в лесу неподалеку. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источник.Известно, что инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области. Таджикистанские военнослужащие и местные жители не пострадали.Он отметил, что ЧП "не серьезное, и населению не нужно волноваться".Согласно данным афганских СМИ, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на границе Таджикистана и Афганистана в районе Ходжа провинции Тахар. После этого они скрылись.Как сообщает один их журналистов, таджикистанские военные открыли ответный огонь.В СМИ Афганистана заявляют, что талибы* возложили ответственность за происшествие на террористов "Исламского государства"**. Помимо этого, есть информация, что атаку подготовили боевики организации "Джамаат Ансаруллах"**.Напоминаем: информация об ударах со стороны Афганистана по странам Центральной Азии поступает не в первый раз.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** — террористические организации, запрещенные в России

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таджикистан, афганистан, ракета, удар, террористы