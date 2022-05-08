https://uz.sputniknews.ru/20220508/v-tadjikistane-rasskazali-o-raketnom-udare-so-storony-afganistana-24426973.html
В Таджикистане рассказали о ракетном ударе со стороны Афганистана
В Таджикистане рассказали о ракетном ударе со стороны Афганистана
Афганские террористы обстреляли Таджикистан - подробности в нашем материале.
2022-05-08T12:35+0500
2022-05-08T12:35+0500
2022-05-09T09:30+0500
происшествия
таджикистан
афганистан
ракета
удар
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20955078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5493bdd24dbbcfed90f6c78c205c9d38.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. Пограничная служба Таджикистана подтвердила ракетный удар со стороны Афганистана. Сообщается, что четыре снаряда упали в реку Амударья, а еще три приземлились в лесу неподалеку. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на источник.Известно, что инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области. Таджикистанские военнослужащие и местные жители не пострадали.Он отметил, что ЧП "не серьезное, и населению не нужно волноваться".Согласно данным афганских СМИ, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на границе Таджикистана и Афганистана в районе Ходжа провинции Тахар. После этого они скрылись.Как сообщает один их журналистов, таджикистанские военные открыли ответный огонь.В СМИ Афганистана заявляют, что талибы* возложили ответственность за происшествие на террористов "Исламского государства"**. Помимо этого, есть информация, что атаку подготовили боевики организации "Джамаат Ансаруллах"**.Напоминаем: информация об ударах со стороны Афганистана по странам Центральной Азии поступает не в первый раз.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** — террористические организации, запрещенные в России
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20955078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_579a8ae24d621390e71ca4c28ffc06a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, афганистан, ракета, удар, террористы
В Таджикистане рассказали о ракетном ударе со стороны Афганистана
12:35 08.05.2022 (обновлено: 09:30 09.05.2022)
Афганские террористы обстреляли Таджикистан — подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik.
Пограничная служба Таджикистана подтвердила ракетный удар со стороны Афганистана. Сообщается, что четыре снаряда упали в реку Амударья, а еще три приземлились в лесу неподалеку. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на источник.
Известно, что инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области. Таджикистанские военнослужащие и местные жители не пострадали.
"Пограничники видели машину, в которой находились афганские террористы. Автомобиль сгорел, трое злоумышленников получили ранения, один — особо тяжелое", — рассказал источник.
Он отметил, что ЧП "не серьезное, и населению не нужно волноваться".
Согласно данным афганских СМИ, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на границе Таджикистана и Афганистана в районе Ходжа провинции Тахар. После этого они скрылись.
Как сообщает один их журналистов, таджикистанские военные открыли ответный огонь.
В СМИ Афганистана заявляют, что талибы* возложили ответственность за происшествие на террористов "Исламского государства"**. Помимо этого, есть информация, что атаку подготовили боевики организации "Джамаат Ансаруллах"**.
Напоминаем: информация об ударах со стороны Афганистана по странам Центральной Азии поступает не в первый раз.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** — террористические организации, запрещенные в России