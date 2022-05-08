https://uz.sputniknews.ru/20220508/v-tashkente-vremenno-perekroyut-neskolko-ulits-24425304.html

В Ташкенте временно перекроют несколько улиц

В Ташкенте временно перекроют несколько улиц

В связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

2022-05-08T13:10+0500

2022-05-08T13:10+0500

2022-05-09T09:28+0500

общество

ташкент

улица

перекрытие движения

узбекистан

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. В воскресенье несколько улиц Ташкента будут перекрыты в связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.До 20.00 движение будет ограничено на следующих улицах:

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ташкент, улица, перекрытие движения, узбекистан, чемпионат