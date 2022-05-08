https://uz.sputniknews.ru/20220508/v-tashkente-vremenno-perekroyut-neskolko-ulits-24425304.html
В Ташкенте временно перекроют несколько улиц
В Ташкенте временно перекроют несколько улиц
В связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.
2022-05-08T13:10+0500
2022-05-08T13:10+0500
2022-05-09T09:28+0500
общество
ташкент
улица
перекрытие движения
узбекистан
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. В воскресенье несколько улиц Ташкента будут перекрыты в связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.До 20.00 движение будет ограничено на следующих улицах:
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ташкент, улица, перекрытие движения, узбекистан, чемпионат
В Ташкенте временно перекроют несколько улиц
13:10 08.05.2022 (обновлено: 09:28 09.05.2022)
В связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу на некоторых улицах в центре столицы будет ограничено движение транспорта.
ТАШКЕНТ, 8 мая – Sputnik. В воскресенье несколько улиц Ташкента будут перекрыты в связи с проведением чемпионата Узбекистана по картингу. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
До 20.00 движение будет ограничено на следующих улицах:
от пересечения проспекта Амира Темура — улицы Шахрисабз до пересечения с улицей Якуба Коласа;
улица Якуба Коласа — от пересечения с проспектом Амира Темура до пересечения с улицей Тараса Шевченко;
улица Тараса Шевченко – от пересечения с улицей Якуба Коласа до пересечения с улицей Шахрисабз;
улица Шахрисабз — от пересечения улицы Тараса Шевченко до пересечения с проспектом Амира Темура.