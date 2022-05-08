https://uz.sputniknews.ru/20220508/video-chto-povliyalo-na-progress-turizma-v-uzbekistane---ekspert-24434610.html

Видео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт

Видео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт

В этом году турпоток в республику заметно вырос. Тенденцию комментирует доктор экономических наук Леонид Холод.

2022-05-08T20:40+0500

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видео

узбекистан

туризм

эксперт

турпоток

республика

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Узбекистан как направление на майские праздники впервые обогнал Турцию среди россиян. Об этом корреспонденту Sputnik ранее сообщили в пресс-службе сервиса "Туту.ру".Ранее о повышенном спросе на путешествия в Узбекистан среди российских туристов рассказал и эксперт по туризму, директор Central Asia Travel Николай Сербин.Почему граждане стран СНГ выбирают Узбекистан? Что обусловило рост туристического потенциала республики? Ответы — в комментарии доктора экономических наук Леонида Холода.

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узбекистан, туризм, эксперт, турпоток, республика, видео