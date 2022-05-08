https://uz.sputniknews.ru/20220508/video-chto-povliyalo-na-progress-turizma-v-uzbekistane---ekspert-24434610.html
Видео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт
Видео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт
В этом году турпоток в республику заметно вырос. Тенденцию комментирует доктор экономических наук Леонид Холод.
2022-05-08T20:40+0500
2022-05-08T20:40+0500
2022-05-09T09:06+0500
видео
узбекистан
туризм
эксперт
турпоток
республика
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Узбекистан как направление на майские праздники впервые обогнал Турцию среди россиян. Об этом корреспонденту Sputnik ранее сообщили в пресс-службе сервиса "Туту.ру".Ранее о повышенном спросе на путешествия в Узбекистан среди российских туристов рассказал и эксперт по туризму, директор Central Asia Travel Николай Сербин.Почему граждане стран СНГ выбирают Узбекистан? Что обусловило рост туристического потенциала республики? Ответы — в комментарии доктора экономических наук Леонида Холода.
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узбекистан, туризм, эксперт, турпоток, республика, видео
Видео: что повлияло на прогресс туризма в Узбекистане — эксперт
20:40 08.05.2022 (обновлено: 09:06 09.05.2022)
В этом году турпоток в республику заметно вырос. Тенденцию комментирует доктор экономических наук Леонид Холод.
Узбекистан как направление на майские праздники впервые обогнал Турцию среди россиян. Об этом корреспонденту Sputnik ранее сообщили в пресс-службе сервиса "Туту.ру".
Ранее о повышенном спросе на путешествия в Узбекистан среди российских туристов рассказал и эксперт по туризму, директор Central Asia Travel Николай Сербин.
Почему граждане стран СНГ выбирают Узбекистан? Что обусловило рост туристического потенциала республики? Ответы — в комментарии доктора экономических наук Леонида Холода.