https://uz.sputniknews.ru/20220509/24448611.html

Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях

Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в российской столице.

2022-05-09T22:01+0500

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2022-05-09T22:01+0500

фото

москва

день победы

парад

парад победы

память

красная площадь

великая отечественная война

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Всего по Красной площади 9 мая прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Парад должен был завершится пролетом 77 самолtтов и вертолетов, однако, как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погоды.Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

красная площадь

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