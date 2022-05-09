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Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях
Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в российской столице.
2022-05-09T22:01+0500
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фото
москва
день победы
парад
парад победы
память
красная площадь
великая отечественная война
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Всего по Красной площади 9 мая прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Парад должен был завершится пролетом 77 самолtтов и вертолетов, однако, как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погоды.Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
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фото, москва, день победы, парад, парад победы, память, красная площадь, великая отечественная война

Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях

22:01 09.05.2022
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Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в российской столице.
Всего по Красной площади 9 мая прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.
Парад должен был завершится пролетом 77 самолtтов и вертолетов, однако, как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погоды.
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
1/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
2/24
© Sputnik / Alexey Maishev
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Знаменная группа на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Mikhail Metzel/POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Президент РФ — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан
4/24
© Mikhail Metzel/POOL
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Президент РФ — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкПарадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
5/24
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкРота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
6/24
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Рота военной полиции на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ.

Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ. - Sputnik Узбекистан
7/24
© Sputnik / Alexey Maishev
/
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Зрители на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка (АПУ) "Ярс" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
8/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанк

Парадный расчет кубанских казаков.

Парадный расчет кубанских казаков. - Sputnik Узбекистан
9/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Парадный расчет кубанских казаков.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

Боевая машина пехоты БМП К-17 &quot;Бумеранг&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

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Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 &quot;Триумф&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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Танки Т-72Б3М на военном параде в Москве.

Танки Т-72Б3М на военном параде в Москве. - Sputnik Узбекистан
12/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Танки Т-72Б3М на военном параде в Москве.

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Военнослужащие воздушно-десантных войск.

Военнослужащие воздушно-десантных войск. - Sputnik Узбекистан
13/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Военнослужащие воздушно-десантных войск.

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Робототехнический комплекс "Уран-9".

Робототехнический комплекс &quot;Уран-9&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Робототехнический комплекс "Уран-9".

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВоенная техника на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Узбекистан
15/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Военная техника на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".

Самоходные артиллерийские установки (САУ) &quot;Мста-С&quot;. - Sputnik Узбекистан
16/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".

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Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе &quot;Курганец-25&quot; с боевым модулем &quot;Эпоха&quot;. - Sputnik Узбекистан
17/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе "Курганец-25" с боевым модулем "Эпоха".

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Бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем.

Бронеавтомобили &quot;Тайфун-ВДВ&quot; с дистанционно-управляемым боевым модулем. - Sputnik Узбекистан
18/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем.

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Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. - Sputnik Узбекистан
19/24
© Sputnik / Alexey Maishev
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Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Парадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия". Справа: во главе колонны "Юнармии" олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Парадный расчет общественного патриотического движения &quot;Юнармия&quot;. Справа: во главе колонны &quot;Юнармии&quot; олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. - Sputnik Узбекистан
20/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Парадный расчет общественного патриотического движения "Юнармия". Справа: во главе колонны "Юнармии" олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Танк Т-34-85 на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в ВОВ на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
21/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Танк Т-34-85 на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде. - Sputnik Узбекистан
22/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М".

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) &quot;Искандер-М&quot;. - Sputnik Узбекистан
23/24
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М".

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ.

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) &quot;Бук-М3&quot; на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ. - Sputnik Узбекистан
24/24
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М3" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ.

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