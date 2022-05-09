Память длиною в 77 лет: парад Победы в Москве в фотографиях

Всего по Красной площади 9 мая прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Парад должен был завершится пролетом 77 самолtтов и вертолетов, однако, как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погоды.Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в российской столице.
Всего по Красной площади 9 мая прошла 131 единица военной техники. Замыкали строй механизированной колонны стратегические ракетные комплексы "Ярс" и новейшие бронетранспортеры "Бумеранг". Последним площадь покинет сводный военный оркестр, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.
Парад должен был завершится пролетом 77 самолtтов и вертолетов, однако, как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, воздушная часть парада в Москве была отменена из-за погоды.
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков на военном параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Президент РФ — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Президент РФ — Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.