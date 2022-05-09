Кадыров возглавил "Бессмертный полк" в Грозном

"Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (знамя Победы. — Sputnik) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", — рассказал журналистам Кадыров.