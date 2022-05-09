Кадыров возглавил "Бессмертный полк" в Грозном
17:03 09.05.2022 (обновлено: 19:15 09.05.2022)
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В столице Чечни в шествии приняли участие свыше 13 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, сообщает РИА Новости.
"Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (знамя Победы. — Sputnik) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", — рассказал журналистам Кадыров.
В Министерстве по делам молодежи Чечни сообщили, что в акции "Бессмертный полк" только в столице региона приняли участие более 13 тыс. человек.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.