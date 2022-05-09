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9 мая известен в истории как День Победы. В 2022 году Великой Победе исполнилось 77 лет.
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Кадыров возглавил "Бессмертный полк" в Грозном
Кадыров возглавил "Бессмертный полк" в Грозном
В столице Чечни в шествии приняли участие свыше 13 тыс. человек.
2022-05-09T17:03+0500
2022-05-09T19:15+0500
день победы
рамзан кадыров
грозный
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, сообщает РИА Новости.В Министерстве по делам молодежи Чечни сообщили, что в акции "Бессмертный полк" только в столице региона приняли участие более 13 тыс. человек."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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рамзан кадыров, грозный, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"

Кадыров возглавил "Бессмертный полк" в Грозном

17:03 09.05.2022 (обновлено: 19:15 09.05.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШествие "Бессмертный полк" в регионах России
Шествие Бессмертный полк в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В столице Чечни в шествии приняли участие свыше 13 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил шествие "Бессмертного полка" в Грозном, сообщает РИА Новости.

"Россия никогда не проигрывала, всегда выигрывала, поэтому некоторые забывают историю и начинают думать, что это компьютерные игры. Это не компьютерные игры, мы показываем, как побеждаем в Донецке, Луганске фашистов, шайтанов. Дай Аллах, скоро все закончится и этот флаг (знамя Победы. — Sputnik) свободно будет висеть в столице Украины. Сегодня нельзя, сегодня запрещено, но придет время <...> - и у них этот флаг будет на почетном месте", — рассказал журналистам Кадыров.

В Министерстве по делам молодежи Чечни сообщили, что в акции "Бессмертный полк" только в столице региона приняли участие более 13 тыс. человек.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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