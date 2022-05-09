Как не отравиться шашлыком в майские праздники
08:00 09.05.2022 (обновлено: 08:47 09.05.2022)
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Где не стоит покупать шашлык и какие погрешности в хранении и приготовлении этого блюда могут стать причиной отравления, рассказала в интервью доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Майские праздники не только открывают сезон пикников, но и зачастую добавляют работы врачам. Главная причина в том, что шашлык, который традиционно готовят люди в эти дни, может спровоцировать сильное отравление, отметила в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
"Майские праздники и весна очень сильно ассоциированы с застольями, где главным "героем" является шашлык. К сожалению, кому-то этой весной может сильно не повезти. Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением", – предупредила врач.
Неправильное хранение мяса может стать причиной отравления. Нарушение санитарных норм при его приготовлении также может стать еще одной причиной, уточнила она.
"Причиной отравления могут стать бактерии. Шашлык, купленный вне зоны официальной торговли, может быть недостаточно обработан соусом (плохо промаринован. – Прим. ред.). Также шашлык могли сделать и хранить в условиях антисанитарии. Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию. Признаками отравления шашлыком являются тошнота, боль в животе и быстро растущая температура. Если эти симптомы возникли, то нужно быстро принимать решение и ехать в больницу", – посоветовала Маргарита Королева.