https://uz.sputniknews.ru/20220509/kak-ne-otravitsya-shashlykom-v-mayskie-prazdniki-24436705.html

Как не отравиться шашлыком в майские праздники

Как не отравиться шашлыком в майские праздники

Где не стоит покупать шашлык и какие погрешности в хранении и приготовлении этого блюда могут стать причиной отравления, рассказала в интервью доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

2022-05-09T08:00+0500

2022-05-09T08:00+0500

2022-05-09T08:47+0500

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шашлык

отравление

диетолог

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блюдо

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Майские праздники не только открывают сезон пикников, но и зачастую добавляют работы врачам. Главная причина в том, что шашлык, который традиционно готовят люди в эти дни, может спровоцировать сильное отравление, отметила в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Неправильное хранение мяса может стать причиной отравления. Нарушение санитарных норм при его приготовлении также может стать еще одной причиной, уточнила она.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шашлык, отравление, диетолог, врач, доктор, блюдо