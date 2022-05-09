https://uz.sputniknews.ru/20220509/kak-opredelit-infarkt-po-oschuscheniyam-vo-rtu-24453710.html
Как определить инфаркт по ощущениям во рту
Как определить инфаркт по ощущениям во рту
Daily Express: металлический привкус во рту может говорить об инфаркте миокарда
2022-05-09T23:00+0500
2022-05-09T23:00+0500
2022-05-09T23:00+0500
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здоровье
врач
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Необычный вкус во рту может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский Daily Express.Самым очевидным признаком инфаркта миокарда, безусловно, является резкая боль в груди. Врач Марк Перлрот отметил, что симптомами инфаркта могут быть изжога, которая вызывает неприятный запах изо рта, и металлический привкус. Также признаком может служить расстройство желудка.Более того, предвестниками инфаркта являются периодические приступа давления на грудную клетку, неприятные ощущения в верхних конечностях, затруднение дыхания, вялость, усталость, головокружение.Специалисты из британской организации British Heart Foundation до приезда скорой помощи советуют успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, врач
Как определить инфаркт по ощущениям во рту
Daily Express: металлический привкус во рту может говорить об инфаркте миокарда
Необычный вкус во рту может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британский Daily Express.
Самым очевидным признаком инфаркта миокарда, безусловно, является резкая боль в груди. Врач Марк Перлрот отметил, что симптомами инфаркта могут быть изжога, которая вызывает неприятный запах изо рта, и металлический привкус. Также признаком может служить расстройство желудка.
Более того, предвестниками инфаркта являются периодические приступа давления на грудную клетку, неприятные ощущения в верхних конечностях, затруднение дыхания, вялость, усталость, головокружение.
Специалисты из британской организации British Heart Foundation до приезда скорой помощи советуют успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.