https://uz.sputniknews.ru/20220509/kak-opredelit-infarkt-po-oschuscheniyam-vo-rtu-24453710.html

Как определить инфаркт по ощущениям во рту

Как определить инфаркт по ощущениям во рту

Daily Express: металлический привкус во рту может говорить об инфаркте миокарда

2022-05-09T23:00+0500

2022-05-09T23:00+0500

2022-05-09T23:00+0500

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здоровье

врач

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Необычный вкус во рту может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский Daily Express.Самым очевидным признаком инфаркта миокарда, безусловно, является резкая боль в груди. Врач Марк Перлрот отметил, что симптомами инфаркта могут быть изжога, которая вызывает неприятный запах изо рта, и металлический привкус. Также признаком может служить расстройство желудка.Более того, предвестниками инфаркта являются периодические приступа давления на грудную клетку, неприятные ощущения в верхних конечностях, затруднение дыхания, вялость, усталость, головокружение.Специалисты из британской организации British Heart Foundation до приезда скорой помощи советуют успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.

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