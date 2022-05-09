https://uz.sputniknews.ru/20220509/kak-proxodit-bessmertnyy-polk-v-moskve---pryamaya-translyatsiya-24445181.html

По Москве прошел "Бессмертный полк" — как это было

По Москве прошел "Бессмертный полк" — как это было

Тысячи людей примут участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве.

2022-05-09T15:09+0500

2022-05-09T15:09+0500

2022-05-09T23:30+0500

день победы

бессмертный полк

москва

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Масштабное шествие "Бессмертного полка" стартовало в Москве. Столичная мэрия ранее опубликовала порядок проведения семикилометрового шествия.Традиционно участники шествия взяли с собой штендер с фото участника Великой Отечественной войны. Распечатать портрет можно было бесплатно в любом из центров госуслуг.Ожидается, что к шествию в Москве присоединятся около миллиона человек, а около трех тысяч добровольцев будут оказывать необходимую помощь участникам "Бессмертного полка".Известно, что с учетом возможных провокаций пристальное внимание на мероприятии будет уделено вопросам безопасности."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.

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Шествие "Бессмертный полк" в Москве Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве. 2022-05-09T15:09+0500 true PT257M36S

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бессмертный полк, москва, видео