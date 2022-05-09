https://uz.sputniknews.ru/20220509/malginov-ni-odin-pogibshiy-vo-vremya-vov-uzbekistanets-ne-budet-zabyt---video-24441289.html

Мальгинов: ни один погибший во время ВОВ узбекистанец не будет забыт — видео

Мальгинов: ни один погибший во время ВОВ узбекистанец не будет забыт — видео

В Ташкенте 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека состоялся праздничный концерт "Весна Победы".

2022-05-09T11:23+0500

2022-05-09T11:23+0500

2022-05-09T19:10+0500

день победы

олег мальгинов

вов

великая отечественная война

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В рамках праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Ташкенте в воскресенье в Центральном парке имени Мирзо Улугбека прошел праздничный концерт "Весна Победы".Мероприятие организовано при поддержке представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.На вечере с речью выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Он поздравил всех узбекистанцев с Днем памяти и почестей, а также отметил огромный вклад Узбекистана в Победу.Также он отметил, что Узбекистан и Россия продолжают сотрудничать, "чтобы никто из погибших не был забыт". Мальгинов рассказал, что в данное время открываются архивы, а поисковые группы двух стран вместе вносят лепту для сохранения этой памяти.Помимо прочего, российский дипломат поблагодарил Узбекистан за то, что в годы Великой Отечественной войны узбекистанский народ приютил миллионы граждан, пострадавших от войны.Мальгинов заявил, что концерт также является данью памяти героям тех лет.Кроме этого, посол России поблагодарил власти Узбекистана за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.В программе вечера прозвучали известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А. Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им. В.А. Успенского и других исполнителей.

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олег мальгинов, вов, великая отечественная война, ташкент