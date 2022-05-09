https://uz.sputniknews.ru/20220509/malginov-ni-odin-pogibshiy-vo-vremya-vov-uzbekistanets-ne-budet-zabyt---video-24441289.html
Мальгинов: ни один погибший во время ВОВ узбекистанец не будет забыт — видео
Мальгинов: ни один погибший во время ВОВ узбекистанец не будет забыт — видео
В Ташкенте 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека состоялся праздничный концерт "Весна Победы".
2022-05-09T11:23+0500
2022-05-09T11:23+0500
2022-05-09T19:10+0500
день победы
олег мальгинов
вов
великая отечественная война
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В рамках праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Ташкенте в воскресенье в Центральном парке имени Мирзо Улугбека прошел праздничный концерт "Весна Победы".Мероприятие организовано при поддержке представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.На вечере с речью выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Он поздравил всех узбекистанцев с Днем памяти и почестей, а также отметил огромный вклад Узбекистана в Победу.Также он отметил, что Узбекистан и Россия продолжают сотрудничать, "чтобы никто из погибших не был забыт". Мальгинов рассказал, что в данное время открываются архивы, а поисковые группы двух стран вместе вносят лепту для сохранения этой памяти.Помимо прочего, российский дипломат поблагодарил Узбекистан за то, что в годы Великой Отечественной войны узбекистанский народ приютил миллионы граждан, пострадавших от войны.Мальгинов заявил, что концерт также является данью памяти героям тех лет.Кроме этого, посол России поблагодарил власти Узбекистана за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.В программе вечера прозвучали известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А. Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им. В.А. Успенского и других исполнителей.
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олег мальгинов, вов, великая отечественная война, ташкент
Мальгинов: ни один погибший во время ВОВ узбекистанец не будет забыт — видео
11:23 09.05.2022 (обновлено: 19:10 09.05.2022)
В Ташкенте 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека состоялся праздничный концерт "Весна Победы".
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В рамках праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Ташкенте в воскресенье в Центральном парке имени Мирзо Улугбека прошел праздничный концерт "Весна Победы".
Мероприятие организовано при поддержке представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.
На вечере с речью выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Он поздравил всех узбекистанцев с Днем памяти и почестей, а также отметил огромный вклад Узбекистана в Победу.
"Узбекистан внес великий вклад в Победу. Более 1,5 млн жителей Узбекистана участвовали в сражении. Более 300 человек за подвиги удостоены звания Героя Советского Союза, 70 человек награждены всеми тремя орденами Славы. Эти имена навсегда войдут в Книгу памяти народов Узбекистана и Российской Федерации", — подчеркнул посол.
Также он отметил, что Узбекистан и Россия продолжают сотрудничать, "чтобы никто из погибших не был забыт". Мальгинов рассказал, что в данное время открываются архивы, а поисковые группы двух стран вместе вносят лепту для сохранения этой памяти.
Помимо прочего, российский дипломат поблагодарил Узбекистан за то, что в годы Великой Отечественной войны узбекистанский народ приютил миллионы граждан, пострадавших от войны.
"Узбекистан приютил миллионы граждан, пострадавших в войне. Ни один регион не остался без внимания узбекского народа, который делился своим куском хлеба. Спасибо Вам огромное за то, что Вы сделали, а также обращаюсь к ветеранам тех героических лет", — поблагодарил посол.
Мальгинов заявил, что концерт также является данью памяти героям тех лет.
Кроме этого, посол России поблагодарил власти Узбекистана за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
"Я благодарен властям Узбекистана за память об этих героических днях, которая не просто живет, а уже увековечена в недавно открытом парке Победы и музее Победы. Этот прекрасный музей считаю одним из лучших посвященный героям Великой Отечественной войны", — рассказал Мальгинов.
В программе вечера прозвучали известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ им. А. Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им. В.А. Успенского и других исполнителей.