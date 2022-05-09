https://uz.sputniknews.ru/20220509/parad-pobedy-v-moskve-9-maya-2022---pryamaya-translyatsiya-24442032.html

Парад Победы в Москве 9 мая 2022 — прямая трансляция

Парад Победы в Москве 9 мая 2022 — прямая трансляция

Прямая трансляция главного Парада страны, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2022-05-09T12:07+0500

2022-05-09T12:07+0500

2022-05-09T19:29+0500

день победы

день победы

парад победы

красная площадь

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Всего в подготовке парада на Красной площади задействовали 11 тыс. военнослужащих, 131 единицу современного вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

красная площадь

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