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Посла России в Польше облили краской на кладбище советских воинов — видео
Посла России в Польше облили краской на кладбище советских воинов — видео
На посла России в Польше совершили нападение во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.
2022-05-09T15:43+0500
2022-05-09T19:22+0500
в мире
посол
польша
варшава
нападение
кладбище
советские памятники
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает РИА Новости.Дипломату не дали возложить венок к мемориалу. Агрессивно настроенные поляки и украинцы закрыли ему дорогу и выкрикивали оскорбления. На самом мемориале неизвестные лица написали нецензурные фразы.После инцидента Андреев был вынужден покинуть кладбище в сопровождении полицейских. Позднее он сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.Известно, что нападение на российского посла организовали местные украинские "активисты". Одна из нападающих сама рассказала об этом журналисту.Ранее дипмиссия России намеревалась провести шествие "Бессмертного полка" на улицах страны. Однако МИД Польши рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на связь дипломатов с российской военной операцией на Украине.Польские власти заявили, что проведение мероприятий посвященных празднику Великой Победы над фашизмом противоречит местным законам. Москва считает такую позицию абсурдной и необоснованной.Напомним: при освобождении Польши от нацистов погибло более 477 тысяч советских солдат.
польша
варшава
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посол, польша, варшава, нападение, кладбище, советские памятники

Посла России в Польше облили краской на кладбище советских воинов — видео

15:43 09.05.2022 (обновлено: 19:22 09.05.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДень Победы за рубежом
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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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На посла России в Польше совершили нападение во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает РИА Новости.
Дипломату не дали возложить венок к мемориалу. Агрессивно настроенные поляки и украинцы закрыли ему дорогу и выкрикивали оскорбления. На самом мемориале неизвестные лица написали нецензурные фразы.
После инцидента Андреев был вынужден покинуть кладбище в сопровождении полицейских. Позднее он сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Известно, что нападение на российского посла организовали местные украинские "активисты". Одна из нападающих сама рассказала об этом журналисту.
Ранее дипмиссия России намеревалась провести шествие "Бессмертного полка" на улицах страны. Однако МИД Польши рекомендовал не проводить эти мероприятия, сославшись на связь дипломатов с российской военной операцией на Украине.
Польские власти заявили, что проведение мероприятий посвященных празднику Великой Победы над фашизмом противоречит местным законам. Москва считает такую позицию абсурдной и необоснованной.
Напомним: при освобождении Польши от нацистов погибло более 477 тысяч советских солдат.
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