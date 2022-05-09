https://uz.sputniknews.ru/20220509/v-aktsii-bessmertnyy-polk-v-stambule-prinyali-uchastie-okolo-200-chelovek-24453011.html
В акции "Бессмертный полк" в Стамбуле приняли участие около 200 человек
В акции "Бессмертный полк" в Стамбуле приняли участие около 200 человек
Шествие состоялось на территории летней резиденции Генерального консульства России в Турции.
2022-05-09T21:42+0500
2022-05-09T21:42+0500
2022-05-09T21:42+0500
день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
стамбул
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Стамбуле в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие "Бессмертный полк". Мероприятие было организовано Генеральным консульством России в Стамбуле совместно с соотечественниками, проживающими в Турции, сообщает Sputnik Турция. Около 200 участников прошли колонной с флагами России, государств СНГ и портретами участников Великой Отечественной войны по территории летней резиденции Генерального консульства.Также участники шествия возложили венки к мемориалу российских моряков - членов экипажа подводной лодки "Морж", затонувшей в 1917 году в Чёрном море при выполнении боевого задания. Участники почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.Акция завершилась концертом, в ходе которого были исполнены известные песни времен Второй мировой войны, включая "Катюшу", "Темную ночь" и другие. Самые младшие гости мероприятия прочитали стихи, посвященные событиям тех лет."Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.
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бессмертный полк, акция "бессмертный полк", стамбул
В акции "Бессмертный полк" в Стамбуле приняли участие около 200 человек
Шествие состоялось на территории летней резиденции Генерального консульства России в Турции.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik.
В Стамбуле в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие "Бессмертный полк". Мероприятие было организовано Генеральным консульством России в Стамбуле совместно с соотечественниками, проживающими в Турции, сообщает Sputnik Турция
.
Около 200 участников прошли колонной с флагами России, государств СНГ и портретами участников Великой Отечественной войны по территории летней резиденции Генерального консульства.
Также участники шествия возложили венки к мемориалу российских моряков - членов экипажа подводной лодки "Морж", затонувшей в 1917 году в Чёрном море при выполнении боевого задания. Участники почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.
"В эту годовщину Великой Победы войны с нацистской Германией мы вспоминаем и чтим всех тех, кто отдал все свои силы и самое дорогое – свою жизнь, для того, чтобы эта победа над сильным и коварным врагом стала возможной. Светлая память героям Великой Отечественной войны. Никто не забыт, ничто не забыто", - заявил генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Вячеславович Буравов, обратившись в присутствующим.
Акция завершилась концертом, в ходе которого были исполнены известные песни времен Второй мировой войны, включая "Катюшу", "Темную ночь" и другие. Самые младшие гости мероприятия прочитали стихи, посвященные событиям тех лет.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и других странах в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской. В последние два года из-за пандемии COVID-19 акция проводилась онлайн.