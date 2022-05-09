В России выпустили открытки с деятелями культуры, эвакуированными в Узбекистан
© SputnikНабор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
© Sputnik
Авторами проекта стала узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" в из Рязани.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В России выпустили серию открыток, посвященных деятелям культуры, которые были эвакуированы в Узбекистан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Известно, что авторами проекта стала узбекская национально-культурная автономия (НКА) "Алмаз" из российского города Рязань.
© SputnikНабор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
Набор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
© Sputnik
Набор открыток носит название "Согретые солнцем" и были созданы в рамках проекта "Грани дружбы". Данный проект ранее получил грант президента России Владимира Путина.
"Информационные открытки "Согретые солнцем" станут напоминанием всем нам, что такое настоящая война и какие горести она способна принести. Содержание открыток – фото и высказывания известных людей, художественные произведения, поэмы, отрывки из воспоминаний и т.д., которые помогут раскрыть характер узбекского народа, его сострадание и высокий гуманизм, проявленный в суровые годы войны – великой битвы народов против фашизма", - рассказывают создатели проекта.
© SputnikНабор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
Набор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
© Sputnik
Работа над сбором информации и разработка макета были доверены членам команды проекта Яне Ефановой и Онахон Халияровой. Ответственным за весь процесс был назначен узбекский певец Ихтиандр Кадиров.
"Работа над "согретые солнцем" была очень увлекательной. Большая часть информации получена именно из личных дневников и писем. Некоторые данные стали для меня настоящим открытием, например, то, что многолетняя дружба Ахматовой и Раневской зародилась именно в Узбекистане", - рассказывает Ефанова.
© SputnikНабор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
Набор открыток "Согретые солнцем". Проект посвящен деятелям культуры, эвакуированным в Узбекистан во время ВОВ.
© Sputnik
Как известно, в годы ВОВ в Узбекистан были эвакуированы 1,5 млн человек из России, Украины, Белоруссии и других республик, где шла война. В условиях эвакуации в Узбекистане нашли приют много известных людей — учёные, режиссёры, актёры, поэты и писатели. Среди них: Анна Ахматова, Корней Чуковский и его дочь Лидия Чуковская, Алексей Толстой, Николай Мандельштам, Фаина Раневская, Марк Бернес, белорусский поэт Якуб Колас, Владимир Луговской, Илья Сельвинский, Иосиф Уткин, драматург Николай Погодин, знаменитые режиссёры, как М.Ромм. Т.Луков, Я.Протазанов, Г. Козинцев, Л. Трауберг, А.Зархи и многие другие. Сын М. И. Цветаевой — Г. С. Эфрон, оставил большое количество записей в дневнике о жизни в Ташкенте.