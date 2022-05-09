https://uz.sputniknews.ru/20220509/v-rossii-vypustili-otkrytki-s-deyatelyami-kultury-evakuirovannymi-v-uzbekistan-24452318.html

В России выпустили открытки с деятелями культуры, эвакуированными в Узбекистан

В России выпустили открытки с деятелями культуры, эвакуированными в Узбекистан

Авторами проекта стала узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" в из Рязани.

2022-05-09T21:15+0500

2022-05-09T21:15+0500

2022-05-09T21:15+0500

день победы

эвакуация

узбекистан

культура

рязань

алмаз

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В России выпустили серию открыток, посвященных деятелям культуры, которые были эвакуированы в Узбекистан во время Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Известно, что авторами проекта стала узбекская национально-культурная автономия (НКА) "Алмаз" из российского города Рязань. Набор открыток носит название "Согретые солнцем" и были созданы в рамках проекта "Грани дружбы". Данный проект ранее получил грант президента России Владимира Путина.Работа над сбором информации и разработка макета были доверены членам команды проекта Яне Ефановой и Онахон Халияровой. Ответственным за весь процесс был назначен узбекский певец Ихтиандр Кадиров.Как известно, в годы ВОВ в Узбекистан были эвакуированы 1,5 млн человек из России, Украины, Белоруссии и других республик, где шла война. В условиях эвакуации в Узбекистане нашли приют много известных людей — учёные, режиссёры, актёры, поэты и писатели. Среди них: Анна Ахматова, Корней Чуковский и его дочь Лидия Чуковская, Алексей Толстой, Николай Мандельштам, Фаина Раневская, Марк Бернес, белорусский поэт Якуб Колас, Владимир Луговской, Илья Сельвинский, Иосиф Уткин, драматург Николай Погодин, знаменитые режиссёры, как М.Ромм. Т.Луков, Я.Протазанов, Г. Козинцев, Л. Трауберг, А.Зархи и многие другие. Сын М. И. Цветаевой — Г. С. Эфрон, оставил большое количество записей в дневнике о жизни в Ташкенте.

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эвакуация, узбекистан, культура, рязань, алмаз