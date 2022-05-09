https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-kakoy-vklad-v-pobedu-vnes-tashkentskiy-bombardirovschik-li-2-24451875.html
Видео: какой вклад в Победу внес ташкентский бомбардировщик Ли-2
Видео: какой вклад в Победу внес ташкентский бомбардировщик Ли-2
9 мая Узбекистан отмечает День памяти и почестей. О важном подвиге узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) рассказывает военный летчик Владимир Попов.
2022-05-09T20:36+0500
2022-05-09T20:36+0500
2022-05-09T20:36+0500
видео
победа
ташкент
день памяти и почестей
великая отечественная война
вов
летчик
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Какой вклад в победу внес узбекский авиационный завод ТАПОиЧ? Об этом агентству Sputnik Узбекистан рассказывает заслуженный военный летчик России, генерал-майор, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук Владимир Попов.Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова (ГАО "ТАПОиЧ") работало во всю силу в годы войны, рассказывает генерал-майор. Именно тогда в СССР появился военно-транспортный самолет Ли-2, ранее серийный пассажирский самолет ПС-84.Ли-2 (Лисунов модель 2-я) — советский военно-транспортный самолет, производство которого было начато в 1942 году в Ташкенте на базе пассажирского самолета ПС-84 (1939).Ли-2 оказались универсальными: их использовали для перевозки пассажиров, грузов, почты. Также они выполняли роль десантных самолетов.В то время бомбардировочная авиация была очень маленькой, вспоминает Владимир Попов. Поэтому производство самолетов Ли-2 в Узбекистане стало важным вкладом в победу СССР в ВОВ.Таким образом самолет выполнял функцию бомбардировщика.Как шли поставки запчастей из Узбекской ССР в военное время? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.
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победа, ташкент, день памяти и почестей, великая отечественная война, вов, летчик, видео
Видео: какой вклад в Победу внес ташкентский бомбардировщик Ли-2
Девятого мая Узбекистан отмечает День памяти и почестей. О важном подвиге узбекистанцев в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) рассказывает военный летчик Владимир Попов.
Какой вклад в победу внес узбекский авиационный завод ТАПОиЧ? Об этом агентству Sputnik Узбекистан рассказывает заслуженный военный летчик России, генерал-майор, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", кандидат технических наук Владимир Попов.
Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова (ГАО "ТАПОиЧ") работало во всю силу в годы войны, рассказывает генерал-майор. Именно тогда в СССР появился военно-транспортный самолет Ли-2, ранее серийный пассажирский самолет ПС-84.
Ли-2 (Лисунов модель 2-я) — советский военно-транспортный самолет, производство которого было начато в 1942 году в Ташкенте на базе пассажирского самолета ПС-84 (1939).
Ли-2 оказались универсальными: их использовали для перевозки пассажиров, грузов, почты. Также они выполняли роль десантных самолетов.
В то время бомбардировочная авиация была очень маленькой, вспоминает Владимир Попов. Поэтому производство самолетов Ли-2 в Узбекистане стало важным вкладом в победу СССР в ВОВ.
"Только за годы Великой Отечественной войны в Ташкенте произвели 2 258 транспортных единиц модели Ли-2. Один из вариантов был такой: к самолету подвешивали боевые системы управления и размещали на подкрыльевых стойках и фюзеляжах бомбодержатели", — объяснил военный летчик.
Таким образом самолет выполнял функцию бомбардировщика.
Как шли поставки запчастей из Узбекской ССР в военное время? Об этом вы можете узнать в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.