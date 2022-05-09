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Видео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара
Видео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара
Глава государства поздравил ветерана ВОВ Аппанова Аббоса ота с праздником и поблагодарил его за службу и самоотверженный труд во благо мира в стране.
2022-05-09T11:55+0500
2022-05-09T11:55+0500
2022-05-09T11:56+0500
день победы
шавкат мирзиёев
мирзиёев
ветеран
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающего в махалле "Ачаабад" Алмазарского района столицы. Об этом сообщила пресс-служба президента.Глава государства поздравил Аппанова Аббоса ота с праздником и поблагодарил его за службу и самоотверженный труд во имя мира на Родине.До войны Аббас преподавал в школе узбекский язык и литературу. В 1942 году был призван в Смоленск, участвовал в освобождении Беларуси, а затем отправился в Польшу и Берлин. Ветеран вспоминает, как днем 2 мая на крышу Рейхстага было водружено знамя Победы. Аббос Аппанов изучил немецкий язык и после возвращения в Узбекистан в 1946 году в течение 50 лет преподавал немецкий и английский языки начальным и средним классам в ташкентских школах №139 и №111.
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шавкат мирзиёев, мирзиёев, ветеран
Видео: Мирзиёев посетил ветерана из Алмазара
11:55 09.05.2022 (обновлено: 11:56 09.05.2022)
Глава государства поздравил ветерана ВОВ Аппанова Аббоса ота с праздником и поблагодарил его за службу и самоотверженный труд во благо мира в стране.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающего в махалле "Ачаабад" Алмазарского района столицы. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава государства поздравил Аппанова Аббоса ота с праздником и поблагодарил его за службу и самоотверженный труд во имя мира на Родине.
"Всю свою жизнь вы посвятили воспитанию нашего народа, наших детей. Будьте всегда здоровы, пусть ваши намерения сбываются, а ваши дети и внуки пусть будут счастливы", — поздравил его президент.
До войны Аббас преподавал в школе узбекский язык и литературу. В 1942 году был призван в Смоленск, участвовал в освобождении Беларуси, а затем отправился в Польшу и Берлин. Ветеран вспоминает, как днем 2 мая на крышу Рейхстага было водружено знамя Победы.
Аббос Аппанов изучил немецкий язык и после возвращения в Узбекистан в 1946 году в течение 50 лет преподавал немецкий и английский языки начальным и средним классам в ташкентских школах №139 и №111.