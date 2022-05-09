https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-shestvie-bessmertnogo-polka-v-tashkente---podrobnosti-24442482.html
Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробности
Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробности
Как проходит акция "Бессмертный полк" в Ташкенте - читайте подробнее в нашем материале.
2022-05-09T12:34+0500
2022-05-09T12:34+0500
2022-05-09T19:28+0500
день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Ташкенте проходит шествие "Бессмертного полка". Акция проходит в мемориальном комплексе "Братские могилы".В акции приняли участие сотни человек. Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. После шествия участники двинулись на церемонию возложения цветов к Вечному огню.Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов также принял участие в церемонии возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.
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бессмертный полк, акция "бессмертный полк", ташкент
Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробности
12:34 09.05.2022 (обновлено: 19:28 09.05.2022)
Как проходит акция "Бессмертный полк" в Ташкенте - читайте подробнее в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Ташкенте проходит шествие "Бессмертного полка". Акция проходит в мемориальном комплексе "Братские могилы".
В акции приняли участие сотни человек. Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. После шествия участники двинулись на церемонию возложения цветов к Вечному огню.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов также принял участие в церемонии возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.