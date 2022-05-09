https://uz.sputniknews.ru/20220509/video-shestvie-bessmertnogo-polka-v-tashkente---podrobnosti-24442482.html

Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробности

Видео: шествие "Бессмертного полка" в Ташкенте — подробности

Как проходит акция "Бессмертный полк" в Ташкенте - читайте подробнее в нашем материале.

2022-05-09T12:34+0500

2022-05-09T12:34+0500

2022-05-09T19:28+0500

день победы

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. В Ташкенте проходит шествие "Бессмертного полка". Акция проходит в мемориальном комплексе "Братские могилы".В акции приняли участие сотни человек. Среди них — волонтеры, активисты, жители и гости столицы. После шествия участники двинулись на церемонию возложения цветов к Вечному огню.Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов также принял участие в церемонии возложения цветов в к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

бессмертный полк, акция "бессмертный полк", ташкент