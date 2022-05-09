https://uz.sputniknews.ru/20220509/vklad-uzbekistana-v-pobedu-nad-fashizmom-24406257.html

Вклад Узбекистана в победу над фашизмом

Вклад Узбекистана в победу над фашизмом

Sputnik Узбекистан подготовил праздничную графику в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О вкладе Узбекистана в победу над фашизмом - читайте в нашем материале.

2022-05-09T18:36+0500

2022-05-09T18:36+0500

2022-05-09T19:03+0500

инфографика

день победы

узбекистан

великая отечественная война

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В данное время в Узбекистане проживают 236 участников Великой Отечественной войны, а также около 10 тыс. тружеников тыла.Всего на нужды фронта Узбекская ССР укомплектовала 15 дивизий и бригад — 2 млн жителей Узбекистана ушли на фронт, из которых 640 тыс. получили ранения, 420 тыс. погибло, а 160 тыс. человек пропало без вести.Всего за годы войны Узбекистан приютил у себя 1,5 млн эвакуированных человек, 250 тыс. из которых были дети-сироты из блокадного Ленинграда, Беларуси и Украины.Почетного звания Героя Советского Союза удостоился 301 уроженец Узбекистана, тогда как 70 человек были награждены орденом Славы всех трех степеней. Также 200 тыс. солдат и офицеров из Узбекистана получили ордена и медали.

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день победы, узбекистан, инфографика, великая отечественная война