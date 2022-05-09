https://uz.sputniknews.ru/20220509/zelenskiy-prikrepil-foto-ukrainskogo-voennogo-s-emblemoy-ss-k-postu-o-9-maya---foto-24450259.html

Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая — фото

Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая — фото

Президент Украины разместил в соцсетях публикацию, приуроченную к 9 мая, с фото украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".

2022-05-09T19:18+0500

2022-05-09T19:18+0500

2022-05-09T19:21+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.Зеленский разместил в соцсетях 9 мая публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом". Глава Украины решил проиллюстрировать ее подборкой фото с изображением мирных жителей и украинских военных.Однако на одном из фото оказался изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".Через некоторое время публикацию отредактировали, а фото военного с нацистской эмблемой на груди удалили.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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владимир зеленский, президент, украина