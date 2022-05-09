Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к посту о 9 Мая — фото
19:18 09.05.2022 (обновлено: 19:21 09.05.2022)
© AP Photo / Ronald ZakПрезидент Украины Владимир Зеленский обращается к средствам массовой информации на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем после их встречи в федеральной канцелярии в Вене, Австрия, во вторник, 15 сентября 2020 г.
Президент Украины разместил в соцсетях публикацию, приуроченную к 9 Мая, с фото украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военного с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.
© SputnikСкриншот из публикации президента Украины Владимира Зеленского, приуроченной к 9 Мая. На фото изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме
Скриншот из публикации президента Украины Владимира Зеленского, приуроченной к 9 Мая. На фото изображен украинский военный с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме
© Sputnik
Зеленский разместил в соцсетях 9 мая публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом". Глава Украины решил проиллюстрировать ее подборкой фото с изображением мирных жителей и украинских военных.
Однако на одном из фото оказался изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова".
Через некоторое время публикацию отредактировали, а фото военного с нацистской эмблемой на груди удалили.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.