Как прошел День Победы в Мариуполе - фото
09:00 10.05.2022 (обновлено: 10:00 10.05.2022)
Самые яркие моменты Дня Победы в освобожденном Мариуполе - в нашем материале.
Георгиевскую ленту длиной 300 метров растянули в центральной части освобожденного Мариуполя.
Она была размещена вдоль дороги, соединяющей два памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В акции принимали участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко, народный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкЗажжение вечного огня на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала "кулаки", посвященного жертвам во время временной фашистской оккупации Мариуполя в 1941 - 1943 гг., в Мариуполе.
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Зажжение вечного огня на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала "кулаки", посвященного жертвам во время временной фашистской оккупации Мариуполя в 1941 - 1943 гг., в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин (слева) и актер Владимир Стеклов на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (слева) и актер Владимир Стеклов на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастницы праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
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Участницы праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкКолонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Колонна людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкРуководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин (третий слева), руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко (третий справа) возглавляют колонну людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин (третий слева), руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко (третий справа) возглавляют колонну людей во время шествия с 300-метровой георгиевской лентой в Мариуполе на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастница праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала "кулаки", посвященного жертвам во время временной фашистской оккупации Мариуполя в 1941 - 1943 гг., в Мариуполе.
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Участница праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала "кулаки", посвященного жертвам во время временной фашистской оккупации Мариуполя в 1941 - 1943 гг., в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастницы праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
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Участницы праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
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Участники праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастник на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
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Участник на праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Аллее героев в Мариуполе.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВосстановление памятника героям Великой Отечественной войны в Мариуполе в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Восстановление памятника героям Великой Отечественной войны в Мариуполе в рамках праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.