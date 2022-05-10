https://uz.sputniknews.ru/20220510/24453255.html

Как прошел День Победы в Мариуполе - фото

Как прошел День Победы в Мариуполе - фото

Самые яркие моменты Дня Победы в освобожденном Мариуполе - в нашем материале.

2022-05-10T09:00+0500

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фото

день победы

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Георгиевскую ленту длиной 300 метров растянули в центральной части освобожденного Мариуполя.Она была размещена вдоль дороги, соединяющей два памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В акции принимали участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также депутат Государственной думы Дмитрий Саблин, глава администрации города Мариуполь Константин Иващенко, народный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов.

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фото, день победы